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Google открыла глобальный доступ к Gemini 4 Carbon: что умеет флагманский ИИ

10:31 11.11.2026 Ср
4 мин
aimg Ольга Завада
Google открыла глобальный доступ к Gemini 4 Carbon: что умеет флагманский ИИ Google запустила сверхмощную модель Carbon (коллаж: РБК-Украина)
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Google официально открыла глобальный доступ к мощнейшей ИИ-модели Gemini 4 Carbon для разработчиков, бизнеса, ученых и обычных пользователей. Нейросеть демонстрирует рекордную производительность в сфере кибербезопасности, научных исследованиях и сложных автономных задачах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Код за ночь и исправление ошибок без человека

Релиз Carbon прошел после выхода модели Argon.

В то время как Argon остается оптимальным выбором для ежедневной аналитики и стандартного программирования, Carbon разработан "для задач на грани ИИ-возможностей".

Разработчики подчеркивают: модель использует больше ресурсов для глубоких размышлений, тестирования гипотез и длительного выполнения поручений без вмешательства человека.

Благодаря обновлению нейросети эффективно решает комплексные проблемы в сфере разработки ПО :

  • выполняет масштабный рефакторинг и миграцию сложного кода;
  • находит первопричины ошибок в переплетенной системе субмодулей;
  • проверяет свои действия через циклы сборки и анализирует итоговый визуальный интерфейс;
  • моделирует сложную физику 3D-объектов и создает трехмерный контент.

Результаты автономности подтверждают и сами разработчики, тестировавшие модель до официального выхода.

В тесте на исправление ошибок в кодовой базе из 14 000 тестов модель достигла 94-процентного успешного решения проблем без сопутствующих багов.

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Технология Swarm: как один промпт запускает целый "рой" агентов

Главной технологической новинкой стал анонс инструмента Swarm в среде Google Antigravity.

Функция позволяет преобразовать один текстовый запрос в скоординированную группу ИИ-агентов, работающих в режиме реального времени как единая команда.

Carbon в этой системе берет на себя задачи с самым глубоким уровнем анализа (архитектура, координация и аудит), делегируя более простые задачи более быстрым и более легким моделям в параллельных изолированных пространствах.

Во время демонстраций "рой" агентов смог лишь по одному промпту построить интерактивную 3D-выставку Эйфелевой башни по фотографиям 1887 года, воспроизвести здание офиса Google с 206 чертежей в PDF и создать полноценную браузерную 3D-игру.

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Существенная экономия времени: поиск пробелов в безопасности через часы вместо недель

В рамках специальной программы Fairwind модель предоставили специалистам по кибербезопасности. Carbon демонстрирует лучшие показатели в обнаружении, эксплуатации и автоматическом исправлении уязвимостей.

Во время тестирования автономной системы Google Project Fortify нейросеть обнаружила все ошибки при сканировании кода. Точность выявления скрытых логических уязвимостей в ПО с открытым исходным кодом выросла на 25%.

Во время тестирования инициативы Wiz Scan for Good модель за 2 часа обнаружила уязвимость нулевого дня у 2 крупных SaaS-провайдеров, сократив недели исследований до одного дня.

Научные открытия и расчеты для финансовых гигантов

Carbon показала высокие результаты в физике, математике и биологии. Компания Axiom Bio уже переводит свои производственные процессы на новую модель, поскольку ИИ смогла найти ранее неизвестные механизмы токсичности лекарств.

Утилита AlphaProof Code с помощью Carbon за несколько недель математически доказала безопасность криптографического протокола Signal в языке программирования Lean, на что у специалистов-людей обычно уходят годы.

В финансовом секторе нейросеть возглавила бенчмарк Balyasny Asset Management, обогнав 23 конфигурации других моделей.

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Тотальный демпинг: как получить доступ к Gemini 4 Carbon

Google установила начальную цену на уровне 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов. Это более чем в 2 раза дешевле ближайших внешних конкурентов по стоимости выполнения одной задачи и в 6 раз дешевле в мультимодальных тестах.

Нейросеть уже доступна:

  • для разработчиков и компаний через API в Google AI Studio, Android Studio и Gemini for Business;
  • для частных пользователей подписки Google AI Ultra в приложении Gemini, режиме AI Mode в Поиске и сервисе Antigravity;
  • для ученых в рамках бесплатной грантовой программы на 6 месяцев.

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