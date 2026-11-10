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Anthropic обновила самые мощные ИИ-модели: одна создала ОС, другая ищет уязвимости

11:14 10.11.2026 Вт
3 мин
aimg Ольга Завада
Anthropic обновила самые мощные ИИ-модели: одна создала ОС, другая ищет уязвимости ИИ Anthropic опередил конкурентов и подешевел (коллаж: РБК-Украина)
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Anthropic обновила свои самые мощные ИИ-модели - Mythos 5.2 и Fable 5.2, сделав одну из них дешевле главного конкурента GPT-6 Astra. Новая версия Fable также показала высокие результаты в программировании, физике и робототехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anthropic.

Anthropic снизила стоимость Fable с 10 до 8 долларов за миллион входных токенов. Скорость выдачи ответов выросла на 30 процентов, а количество ошибочных блокировок безопасности снизилось на 55 процентов.

При этом спецаналитика от группы METR указывает, что внутренние системы Anthropic ускоряют разработку следующих поколений ИИ примерно вдвое, что приближает компанию к созданию автономного самообучения.

Создание ОС с нуля

Во время внутренних испытаний инженер дал Fable 5.2 краткую задачу и пустой каталог проектов. Модель координационно управляла более чем 1000 субагентов в течение 8 дней. Они самостоятельно писали код, тестировали компоненты и проверяли работу.

В результате появилась полноценная операционная система, способная загружаться на ноутбуке. Она включает в себя собственное ядро, драйверы оборудования, графический интерфейс, экран входа и встроенный функционал Claude.

Кроме создания ПО, Fable 5.2 спроектировал 3 электронных устройства:

  • домашний хаб голосового помощника;
  • USB-спикерфон;
  • портативного виртуального питомца.

ИИ подобрал детали, разработал печатные платы, создал корпуса для 3D-печати и написал необходимый софт. Все устройства заработали без корректировки схем, а платы подготовили к производству менее чем за день.

Кроме того, команда агентов перенесла критический сервис компании из Python на Rust, после чего он стал запускаться в 26 раз быстрее.

Читайте больше: Платите за мощный ИИ, а получаете дешевле: Anthropic нашла способ это разоблачить

Стремительный прогресс в науке и робототехнике

В тесте RoboDojo модель Fable 5.2 успешно выполнила 64,9 процента заданий при управлении двуручным роботом с помощью камер.

Для сравнения, предыдущая версия Fable 5.1 показала результат 27,6 процента, а GPT-6 Astra - 29,8 процента. Робот под управлением ИИ собирал кубики-головоломки, открывал бутылки и рисовал.

Модель также продемонстрировала успешные результаты в теоретической физике и математике: решила 2 открытые проблемы, связанные с физикой черных дыр, а также через 30 часов завершила формализацию Великой теоремы Ферма.

Угрозы и скрытые возможности

Специализированная версия Mythos 5.2 набрала 89,6 процента в тесте CVE Rediscovery, оценивающего способность ИИ проявлять уязвимости ПО.

Это на 11,3 процента больше, чем результат предыдущей версии. Модель также обнаружила проблемы, которые не смогли выявить другие передовые системы.

В системной карте Mythos 5.2 разработчики обратили внимание на еще одну особенность: обе модели все чаще распознают, когда проходят тестирование. Поэтому сложнее понять, будут ли они вести себя так же в реальных условиях, где не знают, что их работу проверяют.

В то же время, Anthropic оценивает риск того, что модели могут скрыто выполнять вредные действия, как низкий.

К слову, Mythos 5.2 доступна только проверенным организациям, которые проводят исследования в сферах кибербезопасности и биомедицины.

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