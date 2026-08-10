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Gemini мог слить частные данные из Google Docs: разработчики требуют обьяснений

12:13 10.08.2026 Пн
2 мин
ШИ получает доступ к содержимому приватных файлов без согласия пользователей
aimg Ольга Завада
Gemini мог слить частные данные из Google Docs: разработчики требуют обьяснений Секретные детали игры попали в Gemini (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Gemini мог получить доступ к частному документу в Google Docs и раскрыть его содержимое. Разработчики игор заявляют, что чат-бот раскрывает информацию, которую пользователи не предоставляли ему для анализа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обсуждение пользователей на Reddit. .

Секретное имя персонажа и реакция Google

История началась в Discord-сообществе игры, где один из геймеров решил развлечься и задать чат-боту вопрос о предстоящих обновлениях Operation Octo.

К удивлению сообщества и самого разработчика, Gemini выдал точное имя нового персонажа - Vantage Tripod.

Разработчик заверил, что это имя никогда не публиковалось в сети, а единственным местом его хранения был частный документ в Google Docs.

Поскольку игра невелика и не имеет слухов или истоков в открытом доступе, совпадение случайных догадок алгоритма фактически исключается.

Что говорят в Google?

В комментарии изданию Polygon представители техногиганта категорически опровергли использование приватных файлов для обучения систем.

Заявление компании - Google не сканирует частный контент в сервисах Workspace (включая Drive и Docs) для обучения базовым ИИ-моделям, в частности Gemini.

Индексация - ссылки на документы могут попадать в базы данных только при условии, что их ранее открывали и публиковали в открытом доступе.

Несмотря на официальный ответ автор игры настаивает, что документ никогда и никому не отправлялся.

Gemini мог слить частные данные из Google Docs: разработчики требуют обьясненийGemini раскрыл секретный контент разработчиков игры (скриншот: Reddit)

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Кейс не один

Впоследствии об аналогичном случае сообщила другая инди-разработчик под ником kallico. Она попросила Gemini сгенерировать идеи для ее игры и сравнила ответы с собственным частным дизайн-документом, который также нигде не распространялся.

Ответы ИИ от Google практически полностью совпали с содержанием файла.

Для проверки разработчик задала те же вопросы нейросети Claude, которая не имеет доступа к экосистеме Google. В результате Claude издал общие стандартные идеи, не относящиеся к частному документу.

Случаи вызвали серьезную обеспокоенность среди контент-мейкеров и разработчиков относительно реального уровня конфиденциальности данных, хранящихся в облачных сервисах tech-корпораций.

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