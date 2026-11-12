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Google представила Gemini Decisions API: ИИ оценивает 1000 запросов за миллисекунды

10:13 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Google представила Gemini Decisions API: ИИ оценивает 1000 запросов за миллисекунды Gemini Decisions API работает без генерации текста (коллаж: РБК-Украина)
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Google запустил Gemini Decisions API на базе модели Gemini Decision 1. Новый интерфейс позволяет разработчикам оценивать до 1000 независимых вопросов в миллисекундах без генерации лишнего текста.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Главные возможности нового API

Новый интерфейс позволяет одновременно оценивать до 1000 независимых вопросов на основе общих мультимодальных данных.

Система поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио, видео и PDF-документами в объеме до 256 000 токенов.

В отличие от обычных моделей, которые генерируют текст последовательно, слово за словом, эта модель сразу оценивает несколько возможных вариантов ответа. Она определяет вероятность каждого из них и показывает, насколько уверена в своем выборе.

Среднее время вычисления составляет от 50 до 100 миллисекунд, а конечная задержка - 150-250 миллисекунд.

Стоимость составляет 0,10 доллара за миллион входных токенов без дополнительной платы за выходные.

Благодаря этому новинка почти в пять раз дешевле модели Gemini 3.5 Flash-Lite. Сервис уже доступен через платформу Google AI Studio вместе с бесплатным тарифом для прототипирования.

Читайте больше: Gemini собрал досье на пользователей: Google разрешила проверить каждый факт

Каким образом технология изменяет продукты Google?

Компания активно внедряет новый инструмент в собственные экосистемы. В Gemini Notebook API используется как маршрутизатор, снижающий задержку ежедневных запросов на 40 процентов.

В платформе Stitch инструмент помогает мгновенно создавать интерактивные макеты по голосовым командам, а в приложении CC помогает выбирать реакции по эмодзу среди более чем 200 вариантов.

Кроме того, Google Search применяет модель в качестве защитного слоя для обнаружения подозрительной активности.

Экосистема также получает интеграции с популярными платформами, включая OpenRouter, LangChain, Vercel, LiteLLM, Pydantic AI, Pipecat, LiveKit и OpenCode.

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