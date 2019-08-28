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Стефанчук повідомив, коли буде сформований Кабмін

Новини » Політика    28.08.2019 - 15:21
Стефанчук повідомив, коли буде сформований Кабмін
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

На думку нардепа уряд може бути сформовано 29 серпня

Народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук повідомив, що формування Кабінету міністрів України може відбутися у четвер, 29 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідну заяву Стефанчук зробив відповідаючи на питання про те, коли можна очікувати створення нового уряду.

"Я щиро сподіваюся, що це буде 29-го числа", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада 29 серпня може призначити нового прем'єра і по президентській квоті міністрів оборони і закордонних справ. Також, у разі призначення в уряд, кілька новообраних депутатів від "Слуги народу" повинні будуть написати заяви про складання депутатських повноважень, на що буде потрібно якийсь час.

Також повідомлялося, що президентська партія "Слуга народу" подасть 465 ініціатив, щодо змін до Конституції України. При цьому за повідомленням Стефанчука Стефанчук, не всі з цих 465 речень за рівнем готовності наближаються до ідеалу, а також вирішується питання, які з цих пропозицій будуть визначені президентом як пріоритетні.

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