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Вторжение Путина - вызов для всего мира. Байден пообещал помогать Украине до победы в войне

Новина українською →
США, Среда 08 февраля 2023 05:17
Вторжение Путина - вызов для всего мира. Байден пообещал помогать Украине до победы в войне Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден во время обращения в Конгресс заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена от Голоса Америки.

Байден отметил, что вторжение Путина в Украину - это тест, во время которого Америке стоило ответить на важные для себя вопросы.

"Сохраним ли наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, прекращая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы сделаем это. И мы это сделали", - заявил Байден.

Он отметил, что США сделали "то, что умеют лучше всего" - объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ.

"Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется", - закончил Байден.

Напомним, было известно, что в своем ежегодном обращении к Конгрессу президент США Джо Байден намерен снова поднять вопрос введения минимального налога для миллиардеров. В рамках обращения он также будет призывать Конгресс в четыре раза увеличить сбор на выкуп акций.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден планирует ввести в США новый налог. Он будет нацелен на самых богатых представителей общества.

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