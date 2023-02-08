Вторжение Путина - вызов для всего мира. Байден пообещал помогать Украине до победы в войне

Президент США Джо Байден во время обращения в Конгресс заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена от Голоса Америки .

Байден отметил, что вторжение Путина в Украину - это тест, во время которого Америке стоило ответить на важные для себя вопросы.

"Сохраним ли наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, прекращая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы сделаем это. И мы это сделали", - заявил Байден.

Он отметил, что США сделали "то, что умеют лучше всего" - объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ.

"Мы едины в поддержке Украины. И будем с вами столько, сколько потребуется", - закончил Байден.