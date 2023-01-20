Рассказал Зеленскому о планах России. Директор ЦРУ снова тайно приезжал в Киев, - WP
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как отмечают журналисты, американский чиновник поделился с главой украинского государства своими ожиданиями относительно дальнейших военных планов России.
"После встречи Зеленский четко понял, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается сильной, а финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, будет продолжаться, по крайней мере, до июля или августа", - пишет WP.
Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.
К слову, в новом пакете помощи от США может получить боевые бронированные машины Stryker и ракеты для HIMARS.
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