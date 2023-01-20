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Рассказал Зеленскому о планах России. Директор ЦРУ снова тайно приезжал в Киев, - WP

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Пятница 20 января 2023 00:41
Рассказал Зеленскому о планах России. Директор ЦРУ снова тайно приезжал в Киев, - WP Фото: Директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечают журналисты, американский чиновник поделился с главой украинского государства своими ожиданиями относительно дальнейших военных планов России.

"После встречи Зеленский четко понял, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается сильной, а финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, будет продолжаться, по крайней мере, до июля или августа", - пишет WP.

Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

К слову, в новом пакете помощи от США может получить боевые бронированные машины Stryker и ракеты для HIMARS.

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