США окончательно зафиксировали, что Россия должна проиграть: ОП о визите Зеленского в США

В Офисе президента очертили четыре главных вывода поездки Владимира Зеленского в Вашингтон. Среди которых - окончательное решение США о поражении россиян в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...", - написал Подоляк.

Напомним, что во время совместной конференции с Зеленским президент США Джо Байден заверил, Вашингтон поддерживает стремление украинцев к справедливому и пообещал продолжать поддержку в борьбе с РФ, сколько это потребуется.

Отметим, что США действительно в новом пакете окажут Украине решительную поддержку, поскольку речь идет об отправке ЗРК Patriot, о чем раньше речь даже не шла на Западе.

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