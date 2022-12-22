ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США окончательно зафиксировали, что Россия должна проиграть: ОП о визите Зеленского в США

Новина українською →
Киев, Четверг 22 декабря 2022 13:10
США окончательно зафиксировали, что Россия должна проиграть: ОП о визите Зеленского в США Фото; советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента очертили четыре главных вывода поездки Владимира Зеленского в Вашингтон. Среди которых - окончательное решение США о поражении россиян в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...", - написал Подоляк.

Напомним, что во время совместной конференции с Зеленским президент США Джо Байден заверил, Вашингтон поддерживает стремление украинцев к справедливому и пообещал продолжать поддержку в борьбе с РФ, сколько это потребуется.

Отметим, что США действительно в новом пакете окажут Украине решительную поддержку, поскольку речь идет об отправке ЗРК Patriot, о чем раньше речь даже не шла на Западе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Ирина Подоляк Офис президента
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции