В Конгресс США подали проект резолюции с призывом прекратить военную помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора документа Мэтта Гетца в Twitter .

Политик обнародовал ссылку на текст проекта резолюции, в котором содержится призыв отказаться от предоставления Украине военной и экономической помощи, а также настоятельный совет к сторонам конфликта прекратить боевые действия.

Стоит заметить, что Гетц и до этого выступал против помощи Украине в ее войне с Россией. Еще в прошлом году он с частью своих однопартийцев выступил за увеличение аудита средств, которые передают нашей стране.

Согласно последним опросам, по состоянию на январь 55% республиканцев поддерживают предоставление военной помощи Украине. Их число уменьшилось по сравнению с прошлым годом.