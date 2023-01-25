Оружие победы. Что известно о танках Abrams и получит ли их Украина

Украинский парк западных танков, по всей видимости, будет состоять не только из немецких Leopard 2 и британских Challenger. В ближайшие часы ожидается официальное подтверждение по легендарным американским Abrams.

США готовят анонс

Накануне зарубежные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден принял решение о поставках Abrams для Вооруженных сил Украины. И официальное объявление будет сделано уже сегодня, 25 января.

Примечательно, что еще на прошлой неделе в Пентагоне говорили о бессмысленности поставок Abrams якобы из-та сложности обслуживания. По словам пресс-секретаря Сабрины Сингх, она заключается в том, что американские танки требуют особого топлива и у них ограниченный запас хода. Но на днях бригадный генерал Пэт Райдер был уже не столь категоричен в этом вопросе и заявил о том, что дискуссии о потребностях Украины продолжаются.

Процесс ускорился после того, как правительство Германии объявило о передаче 14 танков Leopard 2 для Украины и о том, что разрешит поставки из третьих стран. В частности, канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял о необходимости действовать в тесной координации с США. Вероятно, для того, чтобы разблокировать танковый вопрос, американской стороне пришлось пообещать "Абрамсы".

Украина особенно заинтересована в танках, поскольку в ближайшие месяцы ожидается оживление на фронтах. Президент Владимир Зеленский в обращении к американскому бизнесу подчеркнул, что Украина сможет победить в войне и выгнать российских оккупантов только с помощью США.

"Частью нашего украинского пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, такие как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams", - намекнул он на танки.

Согласно последней информации, Джо Байден выступит с обращением в 19:00 по киевскому времени.

Сколько танков может получить Украина

Что касается количества Abrams для Вооруженных сил Украины, то официальных данных пока нет, а авторитетные западные СМИ называют разные цифры.

Как пишет Sky News со ссылкой на источники в Пентагоне, Байден готов предоставить 10 танков, чтобы усилить давление на Германию для начала поставок Leopard 2. Но очевидно, что данная формулировка уже неактуальна.

Фото: Украина может получить несколько десятков танков Abrams (GettyImages)

В то же время The Wall Street Journal говорит о некотором "значительном количестве".

"Анонс станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится прислать меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - пишет издание.

Более конкретные цифры называет Politico. По данным этого издания, администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 "Абрамсов". К цифре в 30 единиц склоняются в CNN. Близкие к переговорам чиновники отметили, что Белый дом финализирует идею с тремя десятками танков.

Дальше всех зашел Bloomberg с информацией о "танковом пакете" из 31 единицы на сумму 400 млн долларов.

Предполагается, что из 30 американских танков будет сформирован батальон, еще два батальона появятся благодаря 80 Leopard 2 от Германии, Финляндии, Нидерландов, Испании, Польши и Норвегии. В каком формировании будут действовать 15 британских Challenger 2, пока неизвестно.

Когда Abrams могут появиться в Украине

По данным Reuters, процесс может занять несколько месяцев. Вероятно, танки закупят через фонд Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), а не будут поставлены из запасов армии США. Один из чиновников рассказал, что через USAI можно было закупить Abrams у союзников, отремонтировать и передать ВСУ.

Кроме того, на Западе подчеркивают, что их сложно обслуживать по сравнению с теми же Leopard 2 и работают они на реактивном топливе, а не на более доступном дизеле. Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает еще одну проблему - логистика.

"Везти их к нам - это большая логистическая проблема. Но с другой стороны, некоторое количество Abrams уже есть на территории Европы в подразделениях США. Поэтому они могли бы провести ротацию, чтобы эти танки оказались в Украине, а для восполнения отправить новую партию", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Несомненным плюсом Abrams является то, что они принимали участие во многих конфликтах, в том числе в Персидском заливе и Ираке. И у них есть боевой опыт, согласно которому проводилась модернизация.

Подробнее читайте в материале "Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине".

Что известно о танках Abrams

Это основной боевой танк армии США, только на складских запасах в этой стране находятся порядка 3 400 единиц. Принят на вооружение в 1980 году и с тех пор принимал участие во всех американских военных операциях.

В числе стран-операторов также Австралия, Египет, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Тайвань и Польша (в прошлом году заключила контракт на 250 единиц).

Самая распространенная модель M1A1 Abrams, у которой есть несколько версий. В зависимости от модификации имеет следующие характеристики:

Масса - от 55,7 до 63 тонн

Максимальная скорость - от 67 до 72 км/ч

Экипаж - 4 человека

Толщина брони лобовой части - от 600 до 650 мм

Стойкость брони корпуса в эквиваленте - от 370 до 450 мм

Стойкость брони лобовой части в эквиваленте - от 450 до 580 мм

Танки Abrams версий M1A1 и M1A2 используют орудие калибром 120-мм. Любая модификация оснащена пулеметами: 1х12,7 мм и 2х7,62 мм.

Боевая эффективность

Главным боеприпасом 120-мм пушки от Rheinmetall является бронебойный оперенный снаряд APFSDS-T M829 в разных версиях. Известно, что его первая версия M829A1 успешно пробивала броню иракских танков советского производства, современная рассчитана на то, чтобы прошивать броню толщиной 800 мм.

Впервые M1A1 Abrams был задействован в боевых условиях в ходе войны в Персидском заливе. Тогда он показал себя с лучшей стороны за счет своей дальнобойности. Примечательно, что за время той войны было уничтожено малое количество "Абрамсов" и зафиксирована гибель всего лишь одного танкиста.

В миротворческой операции в Боснии и войне в Ираке применялась модификация M1A2 Abrams. За время противостояний в ближневосточной стране было повреждено много единиц, но ни один танкист не погиб от попадания в танк. Это свидетельствует о высоком уровне брони.

Сравнение с российским флагманом

"Абрамсы" намного тяжелее российских танков Т-90 - 63 тонны против 46,5; быстрее - 67 км/ч против 60; но имеют пушку меньшего калибра - 120-мм против 125. При этом газотурбинный двигатель американской боевой машины значительно превосходит в плане срока службы - 1800 часов против 900.

Что касается брони, то защищенная часть M1A2 Abrams способна выдержать снаряд до 1620 мм, в то время как у Т-90 этот показатель составляет 1150 мм.

Также американский танк превосходит в части управления огнем, поскольку здесь командир может просматривать местность днем и ночью на 360 градусов. А система управления огнем заранее рассчитывает угол и уровень установки орудия, в то время как у Т-90 нет таких систем.

Кроме того, в ходе войны в Украине зафиксировано несколько случаев уничтожения танков Т-90 из обычного ПТРК, так что о правдивости заявленных характеристик можно спорить.