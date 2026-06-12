"Хорошие новости закончились": эксперт объяснил последствия дорогого топлива для цен на продукты

Украинский рынок топлива остается зависимым от внешних факторов и мировых котировок. Дорогие нефтепродукты, на которых аграрии уже провели посевную, могут повлиять на рост цен на потребительские товары.

По его словам, разная динамика котировок бензина и дизеля имеет несколько причин, в частности связанных с так называемым "иранским кризисом" и структурой спроса в разных регионах мира.

"Когда нефть дорожала, бензины показали более медленную динамику роста, чем дизель и авиакеросин. В Европе вопрос обеспечения дизелем стоит острее, ведь там преобладает дизельный автотранспорт, в отличие от США", - пояснил Сиренко.

Он также добавил, что на украинском рынке определенный сдерживающий эффект сыграла "Укрнафта", которая является индикативной сетью, в частности после определения ее роли правительством.

В то же время эксперт напомнил, что в мае на рынке произошло снижение цен на дизель, тогда как бензин наоборот подорожал из-за изменения мировых котировок и структуры поставок.

Рекордная стоимость горючего

Оценивая устойчивость украинского рынка топлива к ценовым колебаниям, Сиренко подчеркнул, что он остается зависимым от внешних факторов.

"На этом хорошие новости закончились и переходим к реальности. Украинский рынок топлива не защищен от внешних факторов, таких как котировки. И то, что мы увидели в этом году, давно такого не было", - говорит эксперт.

По его словам, мировой рынок вырос исключительно на рисках вокруг поставок нефти из региона Ормузского пролива. Хотя сырье доходило до потребителей другими путями и не в полном объеме, бумажные продажи зафиксировали биржевую цену на уровне 119,5 долларов за баррель.

Украина не добывает столько нефти, чтобы иметь влияние на эти события или мировые индексы, однако вынуждена платить вдвое дороже. Если в конце февраля тонна дизеля стоила 750 долларов, то на пике значения достигали почти 1000-3000 долларов за тонну, объясняет собеседник.

"Добавляем к этой цифре наши налоги - это акцизы, НДС, и, напомню, в апреле был пик 90 гривен за литр дизеля. Это рекордные значения за всю историю Украины. То есть, влияния мы не имеем, и никак не защищены от этих цен", - сказал он.

По его мнению, текущая экономическая ситуация непосредственно угрожает ростом инфляции в Украине. Несмотря на колебания, мировые цены на нефть находятся на уровне около 90 долларов за баррель, что существенно дороже февральских 60 долларов, а война в Иране до сих пор не завершилась.

Что будет с ценами на продукты осенью

Из-за дороговизны нефтепродуктов украинский аграрный сектор в этом году уже провел посевную кампанию по исторически самым высоким ценам на топливо. Сбор этого урожая также будет происходить в условиях высокой стоимости дизеля.

По прогнозу эксперта, это неизбежно приведет к подорожанию базовых продуктов питания на полках магазинов в конце лета и осенью.

"Я веду к тому, что мы, кажется, будем и собирать урожай так же с дизелем за дорого. И, угадайте, что у нас подорожает в августе, в сентябре, в октябре? Не знаю, в каком месяце. Но это будет сахар, гречка и все те продукты, которые мы видим в магазинах", - предполагает эксперт.

Он подытожил, что украинцам надо быть готовыми, ведь война не закончилась, как на Ближнем Востоке, так и внутри страны с российскими оккупантами

"Поэтому нас ждет инфляция и другие такие неприятные вещи в экономике Украины", - резюмировал Сиренко.