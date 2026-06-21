Черешня в Украине ощутимо подешевела: какая цена сейчас и изменится ли еще
Сезон черешни в Украине набирает обороты. Ценники наконец-то начинают радовать покупателей, но местами стоимость за килограмм - до сих пор удивляет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки.
Главное:
- Цены падают: средняя оптовая стоимость черешни в июне 2026 года на 25-30% ниже, чем в прошлом году (70-150 грн/кг).
- Причины: увеличение предложения местного урожая и высокая конкуренция на рынке.
- Прогноз: дальнейшее снижение цен вероятно на пике сезона в июле.
- Реальная стоимость: в супермаркетах ценники сильно отличаются - в зависимости от сорта и бренда (от 140 до 850 грн/кг).
От чего зависит стоимость черешни сейчас
Эксперт рассказал, что по состоянию на середину июня 2026 года местная черешня в Украине оптом продается по цене около 70-150 гривен за килограмм.
Это, по его словам, в среднем на 25-30% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.
Гопка сообщил, что в целом снижение цены на черешню в этот период можно объяснить:
- увеличением предложения (как импортной, так и украинской черешни);
- поступлением на рынок местного урожая;
- высокой конкуренцией между продавцами;
- ограниченными сроками реализации продукции (ведь она достаточно быстро портится).
Может ли черешня в Украине подешеветь еще
"Дожди в начале июня негативно повлияли на плоды, что делает их уязвимыми к порче еще до сбора", - напомнил аналитик.
В то же время он сообщил, что цена на черешню, скорее всего, еще "снизится в пик сезона - в начале июля".
"Сегодня - достаточно благоприятные возможности, чтобы предложение увеличивалось", - констатировал аналитик.
Откуда везут черешню и много ли уже местной
По данным Гопки, украинская черешня "уже активно начинает появляться на прилавках".
"Сегодня в основном поступает продукция ранних сортов", - уточнил он.
Между тем импортная черешня поступает на украинский рынок прежде всего из Греции.
"Которая обеспечивала основное предложение в начале сезона", - напомнил аналитик.
Кроме того, по его словам, на прилавках в Украине можно встретить ранние партии черешни из Испании (которые продавались по высоким ценам).
Также потенциальными источниками поставок черешни оставались:
- Молдова;
- Турция;
- Узбекистан.
Сколько стоит черешня в разных супермаркетах
По состоянию на 21 июня 2026 года в сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" можно найти черешню по разным ценам.
Самая низкая цена - на отборную черешню - составляет 139 гривен за килограмм.
В то время как всего 100 г черешни "Коник Закарпаття" стоит почти 85 гривен (точная цена - 84,90). То есть за килограмм таких плодов придется заплатить 849 гривен.
Различные предложения черешни в "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)
Тем временем в сети супермаркетов VARUS за килограмм весовой черешни отдать придется фактически 150 гривен (точная цена - 149,90).
Отборная же черешня на развес - дороже. Ее стоимость составляет почти 200 гривен за килограмм (точная цена - 199,90).
Несколько предложений черешни в VARUS (скриншот: varus.ua)
Итак, как видим, розничная цена черешни в Украине может ощутимо отличаться.
И зависит она как от конкретной торговой сети (того или иного продуктового супермакета), так и от сорта плодов или их происхождения (источника оптовых закупок).
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