Черешня в Украине ощутимо подешевела: какая цена сейчас и изменится ли еще

Сезон черешни в Украине набирает обороты. Ценники наконец-то начинают радовать покупателей, но местами стоимость за килограмм - до сих пор удивляет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки .

Главное: Цены падают : средняя оптовая стоимость черешни в июне 2026 года на 25-30% ниже, чем в прошлом году (70-150 грн/кг).

: средняя оптовая стоимость черешни в июне 2026 года на 25-30% ниже, чем в прошлом году (70-150 грн/кг). Причины : увеличение предложения местного урожая и высокая конкуренция на рынке.

: увеличение предложения местного урожая и высокая конкуренция на рынке. Прогноз : дальнейшее снижение цен вероятно на пике сезона в июле.

: дальнейшее снижение цен вероятно на пике сезона в июле. Реальная стоимость: в супермаркетах ценники сильно отличаются - в зависимости от сорта и бренда (от 140 до 850 грн/кг).

От чего зависит стоимость черешни сейчас

Эксперт рассказал, что по состоянию на середину июня 2026 года местная черешня в Украине оптом продается по цене около 70-150 гривен за килограмм.

Это, по его словам, в среднем на 25-30% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Гопка сообщил, что в целом снижение цены на черешню в этот период можно объяснить:

увеличением предложения (как импортной, так и украинской черешни);

поступлением на рынок местного урожая;

высокой конкуренцией между продавцами;

ограниченными сроками реализации продукции (ведь она достаточно быстро портится).

Может ли черешня в Украине подешеветь еще

"Дожди в начале июня негативно повлияли на плоды, что делает их уязвимыми к порче еще до сбора", - напомнил аналитик.

В то же время он сообщил, что цена на черешню, скорее всего, еще "снизится в пик сезона - в начале июля".

"Сегодня - достаточно благоприятные возможности, чтобы предложение увеличивалось", - констатировал аналитик.

Откуда везут черешню и много ли уже местной

По данным Гопки, украинская черешня "уже активно начинает появляться на прилавках".

"Сегодня в основном поступает продукция ранних сортов", - уточнил он.

Между тем импортная черешня поступает на украинский рынок прежде всего из Греции.

"Которая обеспечивала основное предложение в начале сезона", - напомнил аналитик.

Читайте также: Клубника стремительно дешевеет: сколько стоила украинская ягода в середине июня

Кроме того, по его словам, на прилавках в Украине можно встретить ранние партии черешни из Испании (которые продавались по высоким ценам).

Также потенциальными источниками поставок черешни оставались:

Молдова;

Турция;

Узбекистан.

Сколько стоит черешня в разных супермаркетах

По состоянию на 21 июня 2026 года в сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" можно найти черешню по разным ценам.

Самая низкая цена - на отборную черешню - составляет 139 гривен за килограмм.

В то время как всего 100 г черешни "Коник Закарпаття" стоит почти 85 гривен (точная цена - 84,90). То есть за килограмм таких плодов придется заплатить 849 гривен.

Различные предложения черешни в "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тем временем в сети супермаркетов VARUS за килограмм весовой черешни отдать придется фактически 150 гривен (точная цена - 149,90).

Отборная же черешня на развес - дороже. Ее стоимость составляет почти 200 гривен за килограмм (точная цена - 199,90).

Несколько предложений черешни в VARUS (скриншот: varus.ua)

Итак, как видим, розничная цена черешни в Украине может ощутимо отличаться.

И зависит она как от конкретной торговой сети (того или иного продуктового супермакета), так и от сорта плодов или их происхождения (источника оптовых закупок).