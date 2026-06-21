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Черешня в Украине ощутимо подешевела: какая цена сейчас и изменится ли еще

07:34 21.06.2026 Вс
3 мин
Откуда на самом деле везут эти сладкие плоды и почему ценники отличаются?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Черешня в Украине ощутимо подешевела: какая цена сейчас и изменится ли еще Цены на черешню в Украине могут "кусаться" (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сезон черешни в Украине набирает обороты. Ценники наконец-то начинают радовать покупателей, но местами стоимость за килограмм - до сих пор удивляет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки.

Главное:

  • Цены падают: средняя оптовая стоимость черешни в июне 2026 года на 25-30% ниже, чем в прошлом году (70-150 грн/кг).
  • Причины: увеличение предложения местного урожая и высокая конкуренция на рынке.
  • Прогноз: дальнейшее снижение цен вероятно на пике сезона в июле.
  • Реальная стоимость: в супермаркетах ценники сильно отличаются - в зависимости от сорта и бренда (от 140 до 850 грн/кг).

От чего зависит стоимость черешни сейчас

Эксперт рассказал, что по состоянию на середину июня 2026 года местная черешня в Украине оптом продается по цене около 70-150 гривен за килограмм.

Это, по его словам, в среднем на 25-30% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Гопка сообщил, что в целом снижение цены на черешню в этот период можно объяснить:

  • увеличением предложения (как импортной, так и украинской черешни);
  • поступлением на рынок местного урожая;
  • высокой конкуренцией между продавцами;
  • ограниченными сроками реализации продукции (ведь она достаточно быстро портится).
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Может ли черешня в Украине подешеветь еще

"Дожди в начале июня негативно повлияли на плоды, что делает их уязвимыми к порче еще до сбора", - напомнил аналитик.

В то же время он сообщил, что цена на черешню, скорее всего, еще "снизится в пик сезона - в начале июля".

"Сегодня - достаточно благоприятные возможности, чтобы предложение увеличивалось", - констатировал аналитик.

Откуда везут черешню и много ли уже местной

По данным Гопки, украинская черешня "уже активно начинает появляться на прилавках".

"Сегодня в основном поступает продукция ранних сортов", - уточнил он.

Между тем импортная черешня поступает на украинский рынок прежде всего из Греции.

"Которая обеспечивала основное предложение в начале сезона", - напомнил аналитик.

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Кроме того, по его словам, на прилавках в Украине можно встретить ранние партии черешни из Испании (которые продавались по высоким ценам).

Также потенциальными источниками поставок черешни оставались:

  • Молдова;
  • Турция;
  • Узбекистан.

Сколько стоит черешня в разных супермаркетах

По состоянию на 21 июня 2026 года в сети продовольственных супермаркетов "Сільпо" можно найти черешню по разным ценам.

Самая низкая цена - на отборную черешню - составляет 139 гривен за килограмм.

В то время как всего 100 г черешни "Коник Закарпаття" стоит почти 85 гривен (точная цена - 84,90). То есть за килограмм таких плодов придется заплатить 849 гривен.

Черешня в Украине ощутимо подешевела: какая цена сейчас и изменится ли ещеРазличные предложения черешни в "Сільпо" (скриншот: silpo.ua)

Тем временем в сети супермаркетов VARUS за килограмм весовой черешни отдать придется фактически 150 гривен (точная цена - 149,90).

Отборная же черешня на развес - дороже. Ее стоимость составляет почти 200 гривен за килограмм (точная цена - 199,90).

Черешня в Украине ощутимо подешевела: какая цена сейчас и изменится ли ещеНесколько предложений черешни в VARUS (скриншот: varus.ua)

Итак, как видим, розничная цена черешни в Украине может ощутимо отличаться.

И зависит она как от конкретной торговой сети (того или иного продуктового супермакета), так и от сорта плодов или их происхождения (источника оптовых закупок).

Напомним, ранее мы рассказывали про три "грязных" трюка, которыми перекупщики маскируют старую черешню под свежую.

Кроме того, мы объясняли, можно ли есть ягоды, если на некоторых появилась плесень.

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