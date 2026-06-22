ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

АЗС обновили ценники: как изменилась стоимость топлива после выходных

09:39 22.06.2026 Пн
2 мин
Начало недели принесло украинским водителям две новости
aimg Мария Кучерявец
АЗС обновили ценники: как изменилась стоимость топлива после выходных Фото: АЗС опубликовали актуальные цены по состоянию на понедельник, 22 июня (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

За выходные на украинских заправках произошли точечные изменения в ценах на дизельное топливо, автогаз и некоторые марки бензина. Цены скорректировались как в сторону снижения, так и в сторону повышения.

РБК-Украина в своей статье рассказывает, сколько стоит бензин, дизельное топливо и газ по состоянию на 22 июня.

Главное:

  • Бензин: У "Укрнафты" марка 95 (Energy) подорожала на 3,00 грн (до 76,90 грн).
  • Дизельное топливо: Подешевело на большинстве АЗС. На OKKO, WOG, SOCAR, а также на обычное дизельное топливо на "Укрнафте" цена снизилась на 1,00 грн.
  • Газ: На заправках SOCAR подешевел на 1,00 грн. На OKKO, WOG (по 43,90 грн) и "Укрнафте" (40,90 грн) цена осталась неизменной.

Как изменились цены на АЗС

На заправках сетей OKKO и WOG стоимость всех марок бензина и автомобильного газа осталась абсолютно неизменной. Зато снизились цены на дизельное топливо - оба вида подешевели ровно на 1 гривну. С 85,90 грн до 84,90 грн - премиальное ДТ, и с 82,90 грн до 81,90 грн - обычное.

На АЗС SOCAR зафиксировано снижение цен на дизельное топливо и сжиженный газ - все эти позиции подешевели на 1 гривну. Стоимость бензинов не изменилась.

АЗС обновили ценники: как изменилась стоимость топлива после выходных

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Стабильными остались цены на бензин А-95, А-92, 98 (Energy) и автогаз. В то же время бензин 95 (Energy) и дизельное топливо (Energy) подорожали, а обычное дизельное топливо - подешевело.

Читайте также: Цены на топливо упадут? Почему бензин и дизель дешевеют медленнее, чем мировая нефть

Детализация цен на АЗС 22 июня, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 84,90 грн
  • ДП Евро: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 84,90 грн
  • ДП Евро-5: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 86,90 грн
  • ДП NANO: 83,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 78,90 грн
  • ДП: 76,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
Читайте также: Скоро не будет. Как соглашение с Ираном повлияет на цены на АЗС и почему цены на бензин не снижаются
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин Бензин Дизтопливо АЗС Цены в Украине Цены ОККО Укрнафта WOG
Новости
РФ нанесла удар по иностранным судам, ВМС Украины эвакуировали людей: есть погибший
РФ нанесла удар по иностранным судам, ВМС Украины эвакуировали людей: есть погибший
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух