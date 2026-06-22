АЗС обновили ценники: как изменилась стоимость топлива после выходных
За выходные на украинских заправках произошли точечные изменения в ценах на дизельное топливо, автогаз и некоторые марки бензина. Цены скорректировались как в сторону снижения, так и в сторону повышения.
РБК-Украина в своей статье рассказывает, сколько стоит бензин, дизельное топливо и газ по состоянию на 22 июня.
Главное:
- Бензин: У "Укрнафты" марка 95 (Energy) подорожала на 3,00 грн (до 76,90 грн).
- Дизельное топливо: Подешевело на большинстве АЗС. На OKKO, WOG, SOCAR, а также на обычное дизельное топливо на "Укрнафте" цена снизилась на 1,00 грн.
- Газ: На заправках SOCAR подешевел на 1,00 грн. На OKKO, WOG (по 43,90 грн) и "Укрнафте" (40,90 грн) цена осталась неизменной.
Как изменились цены на АЗС
На заправках сетей OKKO и WOG стоимость всех марок бензина и автомобильного газа осталась абсолютно неизменной. Зато снизились цены на дизельное топливо - оба вида подешевели ровно на 1 гривну. С 85,90 грн до 84,90 грн - премиальное ДТ, и с 82,90 грн до 81,90 грн - обычное.
На АЗС SOCAR зафиксировано снижение цен на дизельное топливо и сжиженный газ - все эти позиции подешевели на 1 гривну. Стоимость бензинов не изменилась.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Стабильными остались цены на бензин А-95, А-92, 98 (Energy) и автогаз. В то же время бензин 95 (Energy) и дизельное топливо (Energy) подорожали, а обычное дизельное топливо - подешевело.
Детализация цен на АЗС 22 июня, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 84,90 грн
- ДП Евро: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 84,90 грн
- ДП Евро-5: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 86,90 грн
- ДП NANO: 83,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 78,90 грн
- ДП: 76,90 грн
- Газ: 40,90 грн