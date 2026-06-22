ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Гречка резко подешевела: как изменились цены на продукты в супермаркетах после выходных

18:09 22.06.2026 Пн
3 мин
Килограмм гречневой крупы можно купить менее чем за 16 гривен
aimg Мария Кучерявец
Гречка резко подешевела: как изменились цены на продукты в супермаркетах после выходных Фото: Супермаркеты пересмотрели цены на основные продукты (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Стоимость основных продуктов в украинских супермаркетах в конце июня остается относительно стабильной. В то же время цены на отдельные товары за несколько дней заметно изменились.

РБК-Украина собрало актуальные цены на продукты в популярных сетях супермаркетов по состоянию на 22 июня.

Главное:

  • Хлеб: Самым доступным по-прежнему остается белый пшеничный хлеб в "Ашане".
  • Гречка: Резко подешевела гречка в "Сильпо" - более чем вдвое.
  • Яйца: В большинстве сетей цены не изменились.
  • Молоко: Выгодное предложение появилось в "Ашане".
  • Масло: самую низкую цену предлагает "Ашан".

Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и "Ашан") отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях.

Хлеб: стабильность и небольшие колебания

Цены на хлебобулочные изделия в большинстве сетей остались без изменений, за исключением "Сильпо", где изменился ассортимент в наличии:

  • "Сильпо": половинка нарезанного хлеба "Сумская Паляница Казацкая" (0,35 кг) стоит 12,99 грн (в пятницу предлагали хлеб Agrola "Народный" 650 г за 12,49 грн).
  • АТБ: нежный тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) держит цену - 23,90 грн.
  • Novus: "Украинский" половина нарезанного от ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн.
  • "Ашан": белый пшеничный "Формула Вкуса" (350 г) - 14,50 грн.

Гречка резко подешевела: как изменились цены на продукты в супермаркетах после выходных

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка: обвал цен в "Сильпо"

Самое яркое изменение в начале недели зафиксировано в сети "Сильпо". Благодаря появлению бюджетной позиции цена на гречку там упала более чем вдвое:

  • "Сильпо": гречневая крупа Extra! (1 кг) стоит всего 15,69 грн (против 36,99 грн за ТМ "Сытый двор" в пятницу).
  • АТБ: "Разумный выбор" (1 кг) стабильно держится на отметке 65,90 грн.
  • Novus: ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": быстроразвариваемая гречка Auchan (1 кг) - 69,90 грн.
Читайте также: АЗС переписали ценники. Как изменилась стоимость топлива после выходных

Яйца: ценовой затишье

В категории куриных яиц ситуация полностью "заморожена". Все четыре сети сохранили пятничные ценники:

  • "Ашан": удерживает статус самого дешевого предложения - 2,90 грн за штуку или 29,00 грн за десяток.
  • АТБ: десяток от ТМ "Своя линия" (1 категория) - 50,90 грн.
  • "Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт.) - 52,28 грн.
  • Novus: ТМ "Marka Promo" С1 (10 шт.) - 52,39 грн.

Молоко: изменение фасовки в "Ашане"

Цены на небольшие упаковки молока (400-450 г) остаются неизменными, а вот покупателям в "Ашане" стоит обратить внимание на обновление ассортимента:

  • АТБ: пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сильпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": на смену бутылке молока Auchan 2,6% объемом 900 г (которая стоила 38,90 грн) пришел меньший формат - 400 г за 21,90 грн.
  • Novus: ультрапастеризованное молоко ТМ "Marka Promo" 2,5% (900 г) стоит неизменно 34,99 грн.

Подсолнечное масло: Novus обновил ассортимент

Пока большинство супермаркетов держат старые цены на полулитровые бутылки, в Novus зафиксирована новая позиция:

  • "Ашан": собственная марка фиксирует самую низкую цену на рынке - 48,00 грн за 0,5 л.
  • АТБ: "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сильпо": ТМ "Премия" рафинированное (0,5 л) - 53,99 грн.
  • Novus: вместо рафинированного масла Marka Promo объемом 0,8 л (которое стоило 72,99 грн) на полках появилась "Олейна Пресова" (500 мл) по цене 71,94 грн.

Читайте также: Зарплаты вырастут, но и курс доллара тоже. Два плана Кабмина по бюджету до 2029 года

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты Крупа Супермаркеты Яйца Цены Цены в Украине
Новости
В ЕК высказались об ультиматуме Зеленского для Лукашенко
В ЕК высказались об ультиматуме Зеленского для Лукашенко
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух