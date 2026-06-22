Гречка резко подешевела: как изменились цены на продукты в супермаркетах после выходных
Стоимость основных продуктов в украинских супермаркетах в конце июня остается относительно стабильной. В то же время цены на отдельные товары за несколько дней заметно изменились.
РБК-Украина собрало актуальные цены на продукты в популярных сетях супермаркетов по состоянию на 22 июня.
Главное:
- Хлеб: Самым доступным по-прежнему остается белый пшеничный хлеб в "Ашане".
- Гречка: Резко подешевела гречка в "Сильпо" - более чем вдвое.
- Яйца: В большинстве сетей цены не изменились.
- Молоко: Выгодное предложение появилось в "Ашане".
- Масло: самую низкую цену предлагает "Ашан".
Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и "Ашан") отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях.
Хлеб: стабильность и небольшие колебания
Цены на хлебобулочные изделия в большинстве сетей остались без изменений, за исключением "Сильпо", где изменился ассортимент в наличии:
- "Сильпо": половинка нарезанного хлеба "Сумская Паляница Казацкая" (0,35 кг) стоит 12,99 грн (в пятницу предлагали хлеб Agrola "Народный" 650 г за 12,49 грн).
- АТБ: нежный тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) держит цену - 23,90 грн.
- Novus: "Украинский" половина нарезанного от ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн.
- "Ашан": белый пшеничный "Формула Вкуса" (350 г) - 14,50 грн.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)
Гречка: обвал цен в "Сильпо"
Самое яркое изменение в начале недели зафиксировано в сети "Сильпо". Благодаря появлению бюджетной позиции цена на гречку там упала более чем вдвое:
- "Сильпо": гречневая крупа Extra! (1 кг) стоит всего 15,69 грн (против 36,99 грн за ТМ "Сытый двор" в пятницу).
- АТБ: "Разумный выбор" (1 кг) стабильно держится на отметке 65,90 грн.
- Novus: ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65,99 грн.
- "Ашан": быстроразвариваемая гречка Auchan (1 кг) - 69,90 грн.
Яйца: ценовой затишье
В категории куриных яиц ситуация полностью "заморожена". Все четыре сети сохранили пятничные ценники:
- "Ашан": удерживает статус самого дешевого предложения - 2,90 грн за штуку или 29,00 грн за десяток.
- АТБ: десяток от ТМ "Своя линия" (1 категория) - 50,90 грн.
- "Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт.) - 52,28 грн.
- Novus: ТМ "Marka Promo" С1 (10 шт.) - 52,39 грн.
Молоко: изменение фасовки в "Ашане"
Цены на небольшие упаковки молока (400-450 г) остаются неизменными, а вот покупателям в "Ашане" стоит обратить внимание на обновление ассортимента:
- АТБ: пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
- "Сильпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
- "Ашан": на смену бутылке молока Auchan 2,6% объемом 900 г (которая стоила 38,90 грн) пришел меньший формат - 400 г за 21,90 грн.
- Novus: ультрапастеризованное молоко ТМ "Marka Promo" 2,5% (900 г) стоит неизменно 34,99 грн.
Подсолнечное масло: Novus обновил ассортимент
Пока большинство супермаркетов держат старые цены на полулитровые бутылки, в Novus зафиксирована новая позиция:
- "Ашан": собственная марка фиксирует самую низкую цену на рынке - 48,00 грн за 0,5 л.
- АТБ: "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
- "Сильпо": ТМ "Премия" рафинированное (0,5 л) - 53,99 грн.
- Novus: вместо рафинированного масла Marka Promo объемом 0,8 л (которое стоило 72,99 грн) на полках появилась "Олейна Пресова" (500 мл) по цене 71,94 грн.