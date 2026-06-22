Гречка резко подешевела: как изменились цены на продукты в супермаркетах после выходных

Стоимость основных продуктов в украинских супермаркетах в конце июня остается относительно стабильной. В то же время цены на отдельные товары за несколько дней заметно изменились.

РБК-Украина собрало актуальные цены на продукты в популярных сетях супермаркетов по состоянию на 22 июня.

Главное: Хлеб : Самым доступным по-прежнему остается белый пшеничный хлеб в "Ашане".

: Самым доступным по-прежнему остается белый пшеничный хлеб в "Ашане". Гречка : Резко подешевела гречка в "Сильпо" - более чем вдвое.

: Резко подешевела гречка в "Сильпо" - более чем вдвое. Яйца : В большинстве сетей цены не изменились.

: В большинстве сетей цены не изменились. Молоко : Выгодное предложение появилось в "Ашане".

: Выгодное предложение появилось в "Ашане". Масло: самую низкую цену предлагает "Ашан".

Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и "Ашан") отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях.

Хлеб: стабильность и небольшие колебания

Цены на хлебобулочные изделия в большинстве сетей остались без изменений, за исключением "Сильпо", где изменился ассортимент в наличии:

"Сильпо ": половинка нарезанного хлеба "Сумская Паляница Казацкая" (0,35 кг) стоит 12,99 грн (в пятницу предлагали хлеб Agrola "Народный" 650 г за 12,49 грн).

": половинка нарезанного хлеба "Сумская Паляница Казацкая" (0,35 кг) стоит 12,99 грн (в пятницу предлагали хлеб Agrola "Народный" 650 г за 12,49 грн). АТБ : нежный тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) держит цену - 23,90 грн.

: нежный тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) держит цену - 23,90 грн. Novus : "Украинский" половина нарезанного от ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн.

: "Украинский" половина нарезанного от ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн. "Ашан": белый пшеничный "Формула Вкуса" (350 г) - 14,50 грн.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка: обвал цен в "Сильпо"

Самое яркое изменение в начале недели зафиксировано в сети "Сильпо". Благодаря появлению бюджетной позиции цена на гречку там упала более чем вдвое:

"Сильпо": гречневая крупа Extra! (1 кг) стоит всего 15,69 грн (против 36,99 грн за ТМ "Сытый двор" в пятницу).

гречневая крупа Extra! (1 кг) стоит всего 15,69 грн (против 36,99 грн за ТМ "Сытый двор" в пятницу). АТБ : "Разумный выбор" (1 кг) стабильно держится на отметке 65,90 грн.

: "Разумный выбор" (1 кг) стабильно держится на отметке 65,90 грн. Novus : ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65,99 грн.

: ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65,99 грн. "Ашан": быстроразвариваемая гречка Auchan (1 кг) - 69,90 грн.

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Яйца: ценовой затишье

В категории куриных яиц ситуация полностью "заморожена". Все четыре сети сохранили пятничные ценники:

"Ашан": удерживает статус самого дешевого предложения - 2,90 грн за штуку или 29,00 грн за десяток.

АТБ: десяток от ТМ "Своя линия" (1 категория) - 50,90 грн.

"Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт.) - 52,28 грн.

Novus: ТМ "Marka Promo" С1 (10 шт.) - 52,39 грн.

Молоко: изменение фасовки в "Ашане"

Цены на небольшие упаковки молока (400-450 г) остаются неизменными, а вот покупателям в "Ашане" стоит обратить внимание на обновление ассортимента:

АТБ : пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн.

: пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 21,30 грн. "Сильпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.

"Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн. "Ашан": на смену бутылке молока Auchan 2,6% объемом 900 г (которая стоила 38,90 грн) пришел меньший формат - 400 г за 21,90 грн.

на смену бутылке молока Auchan 2,6% объемом 900 г (которая стоила 38,90 грн) пришел меньший формат - 400 г за 21,90 грн. Novus: ультрапастеризованное молоко ТМ "Marka Promo" 2,5% (900 г) стоит неизменно 34,99 грн.

Подсолнечное масло: Novus обновил ассортимент

Пока большинство супермаркетов держат старые цены на полулитровые бутылки, в Novus зафиксирована новая позиция: