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Сезонный обвал цен? Какие овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно дешевеют

07:34 16.06.2026 Вт
4 мин
Стоимость отдельных позиций ощутимо упала, хотя некоторые летние новинки еще "кусаются"
aimg Ирина Костенко
Сезонный обвал цен? Какие овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно дешевеют Цены на прилавках напрямую зависят от оптовых закупок (фото иллюстративное: Getty Images)
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Цены на отдельные овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно снижаются. За прошедшую неделю ощутимо упала оптовая стоимость молодого картофеля, огурцов, клубники, черешни и некоторых других сезонных лакомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Главное:

  • Сезонный тренд: в Украине стремительно падают оптовые цены на популярные летние овощи, фрукты и ягоды - из-за увеличения предложения от местных производителей.
  • Что подешевело больше всего: лидерами снижения стоимости за неделю стали молодой картофель, огурцы, помидоры, а также клубника и черешня.
  • Исключения на рынке: несмотря на общее удешевление, некоторые импортные позиции и летние новинки - все еще удерживают высокие ценники.

Как изменились цены на овощи в Украине

Овощи в Украине на прошлой неделе, по информации специалистов, в основном дешевели.

Продолжили снижаться оптовые цены на молодой картофель - с 50-80 гривен (по состоянию на 5 июня) до 35-65 гривен за килограмм (по состоянию на 12 июня).

Хотя прошлогодний картофель при этом несколько подорожал - с 12-16 гривен до 13-16 гривен за килограмм.

Дешевле, чем неделей ранее, начали продаваться:

  • молодая белокочанная капуста - не по 17-20 гривен, а по 15-18 гривен за килограмм;
  • старая свекла - не 10-11 гривен, а 9-10 гривен за килограмм.
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Между тем стоимость молодой свеклы изменила свой "диапазон" - с 33-35 гривен до 30-40 гривен за килограмм.

Ощутимо снизились цены:

  • на огурцы - с 35-65 гривен до 25-40 гривен за килограмм;
  • на помидоры - с 90-135 гривен до 70-100 гривен за килограмм.

Снизилась минимальная цена и на сладкий перец - со 130-170 гривен до 125-170 гривен за килограмм.

Сезонный обвал цен? Какие овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно дешевеютАнализ ценовой ситуации насчет овощей (инфографика: east-fruit.com)

Несколько снизилась стоимость пекинской капусты - с 33-38 гривен до 30-37 гривен за килограмм.

Существенно подешевели за неделю также:

  • редис - с 40-45 гривен до 20-40 гривен за килограмм;
  • зеленый горошек - с 70-90 гривен до 50-70 гривен за килограмм;
  • спаржа - с 350-600 гривен до 250-350 гривен за килограмм.

"Сбилась" в цене также некоторая зелень - петрушка, укроп и салат.

При этом в сторону роста изменилась стоимость:

  • репчатого лука - с 11-13 гривен до 13-15 гривен за килограмм;
  • зеленого лука - с 150-200 гривен до 195-210 гривен за килограмм.

Сезонный обвал цен? Какие овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно дешевеютАнализ ценовой ситуации насчет зелени в Украине (инфографика: east-fruit.com)

Эксперты отметили, что наибольшим спросом на прошлой неделе пользовались (среди представителей бизнеса):

  • овощи борщевого набора;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • садовая земляника (клубника).

Как изменились цены на фрукты и ягоды

Оптовые цены на фрукты и ягоды в Украине за прошедшую неделю также изменились.

Существенно упали цены:

  • на садовую землянику (клубнику) - со 120-190 гривен до 70-120 гривен за килограмм;
  • на черешню - со 130-220 гривен до 70-110 гривен за килограмм;
  • на персики - со 100-150 гривен до 65-110 гривен за килограмм;
  • на абрикосы - со 125-200 гривен до 100-160 гривен за килограмм.

Несколько снизилась стартовая цена груши - с 50-80 гривен до 45-80 гривен за килограмм.

Между тем стоимость голубики, наоборот, несколько выросла. Минимальная "планка" осталась неизменной, но максимальная - выросла с 500-650 гривен до 500-700 гривен за килограмм.

Сезонный обвал цен? Какие овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно дешевеютАнализ ценовой ситуации насчет фруктов и ягод (инфографика: east-fruit.com)

Стабильность в вопросе стоимости продемонстрировали:

  • яблоки - от 28 до 55 гривен за килограмм;
  • апельсины - от 70 до 85 гривен за килограмм;
  • лимоны - от 140 до 150 гривен за килограмм;
  • бананы - от 63 до 68 гривен за килограмм.

Кроме того, "новыми" позициями рейтинга для аналитиков на украинском рынке (по состоянию на 12 июня) стали:

  • вишня - от 110 до 120 гривен за килограмм;
  • жимолость - от 190 до 210 гривен за килограмм;
  • малина - от 600 до 1000 гривен за килограмм.
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"Лидером фруктового сегмента продолжает оставаться черешня, и впервые в сезоне ее предложение из Украины превысило предложение из Узбекистана", - констатировали специалисты EastFruit.

Стартовали также продажи арбуза из Казахстана (хотя он остается вне недельного топа продаж).

Напомним, ранее мы рассказывали о ценах для украинцев летом 2026 года - что подорожает и какие продукты могут оказаться в дефиците.

Кроме того, мы объясняли, почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват.

Читайте также, какие продукты больше всего зависят от цен на топливо.

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