Сезонный обвал цен? Какие овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно дешевеют
Цены на отдельные овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно снижаются. За прошедшую неделю ощутимо упала оптовая стоимость молодого картофеля, огурцов, клубники, черешни и некоторых других сезонных лакомств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.
Главное:
- Сезонный тренд: в Украине стремительно падают оптовые цены на популярные летние овощи, фрукты и ягоды - из-за увеличения предложения от местных производителей.
- Что подешевело больше всего: лидерами снижения стоимости за неделю стали молодой картофель, огурцы, помидоры, а также клубника и черешня.
- Исключения на рынке: несмотря на общее удешевление, некоторые импортные позиции и летние новинки - все еще удерживают высокие ценники.
Как изменились цены на овощи в Украине
Овощи в Украине на прошлой неделе, по информации специалистов, в основном дешевели.
Продолжили снижаться оптовые цены на молодой картофель - с 50-80 гривен (по состоянию на 5 июня) до 35-65 гривен за килограмм (по состоянию на 12 июня).
Хотя прошлогодний картофель при этом несколько подорожал - с 12-16 гривен до 13-16 гривен за килограмм.
Дешевле, чем неделей ранее, начали продаваться:
- молодая белокочанная капуста - не по 17-20 гривен, а по 15-18 гривен за килограмм;
- старая свекла - не 10-11 гривен, а 9-10 гривен за килограмм.
Между тем стоимость молодой свеклы изменила свой "диапазон" - с 33-35 гривен до 30-40 гривен за килограмм.
Ощутимо снизились цены:
- на огурцы - с 35-65 гривен до 25-40 гривен за килограмм;
- на помидоры - с 90-135 гривен до 70-100 гривен за килограмм.
Снизилась минимальная цена и на сладкий перец - со 130-170 гривен до 125-170 гривен за килограмм.
Анализ ценовой ситуации насчет овощей (инфографика: east-fruit.com)
Несколько снизилась стоимость пекинской капусты - с 33-38 гривен до 30-37 гривен за килограмм.
Существенно подешевели за неделю также:
- редис - с 40-45 гривен до 20-40 гривен за килограмм;
- зеленый горошек - с 70-90 гривен до 50-70 гривен за килограмм;
- спаржа - с 350-600 гривен до 250-350 гривен за килограмм.
"Сбилась" в цене также некоторая зелень - петрушка, укроп и салат.
При этом в сторону роста изменилась стоимость:
- репчатого лука - с 11-13 гривен до 13-15 гривен за килограмм;
- зеленого лука - с 150-200 гривен до 195-210 гривен за килограмм.
Анализ ценовой ситуации насчет зелени в Украине (инфографика: east-fruit.com)
Эксперты отметили, что наибольшим спросом на прошлой неделе пользовались (среди представителей бизнеса):
- овощи борщевого набора;
- огурцы;
- помидоры;
- садовая земляника (клубника).
Как изменились цены на фрукты и ягоды
Оптовые цены на фрукты и ягоды в Украине за прошедшую неделю также изменились.
Существенно упали цены:
- на садовую землянику (клубнику) - со 120-190 гривен до 70-120 гривен за килограмм;
- на черешню - со 130-220 гривен до 70-110 гривен за килограмм;
- на персики - со 100-150 гривен до 65-110 гривен за килограмм;
- на абрикосы - со 125-200 гривен до 100-160 гривен за килограмм.
Несколько снизилась стартовая цена груши - с 50-80 гривен до 45-80 гривен за килограмм.
Между тем стоимость голубики, наоборот, несколько выросла. Минимальная "планка" осталась неизменной, но максимальная - выросла с 500-650 гривен до 500-700 гривен за килограмм.
Анализ ценовой ситуации насчет фруктов и ягод (инфографика: east-fruit.com)
Стабильность в вопросе стоимости продемонстрировали:
- яблоки - от 28 до 55 гривен за килограмм;
- апельсины - от 70 до 85 гривен за килограмм;
- лимоны - от 140 до 150 гривен за килограмм;
- бананы - от 63 до 68 гривен за килограмм.
Кроме того, "новыми" позициями рейтинга для аналитиков на украинском рынке (по состоянию на 12 июня) стали:
- вишня - от 110 до 120 гривен за килограмм;
- жимолость - от 190 до 210 гривен за килограмм;
- малина - от 600 до 1000 гривен за килограмм.
"Лидером фруктового сегмента продолжает оставаться черешня, и впервые в сезоне ее предложение из Украины превысило предложение из Узбекистана", - констатировали специалисты EastFruit.
Стартовали также продажи арбуза из Казахстана (хотя он остается вне недельного топа продаж).
Напомним, ранее мы рассказывали о ценах для украинцев летом 2026 года - что подорожает и какие продукты могут оказаться в дефиците.
Кроме того, мы объясняли, почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват.
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