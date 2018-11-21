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Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна

Новини » Політика    21.11.2018 - 09:17
Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна
Фото: Кім Чон Ян (interpol int)

Сьогодні в Дубаї відбулися вибори глави організації

На сесії Генеральної асамблеї Інтерполу в Дубаї сьогодні, 21 листопада, відбулися вибори директора організації. Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра МВС Арсена Авакова в Twitter.

Він зазначив, що президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї.

"Кандидатуру Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім! Слава Україні!", - написав Аваков.

Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кандидатуру Кім Чен Янга на пост глави Інтерполу підтримали в США.

Пост глави Інтерполу раніше займав Мен Хунвей. У жовтні стало відомо про його зникнення. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. Його затримали для допиту. 7 жовтня, після арешту, він подав у відставку. Виконуючим обов'язки президента став Кім Чен Ян.

Нагадаємо, одним з головних кандидатів на цю посаду був представник Росії Олександр Прокопчук, який з 2016 року обіймав посаду віце-президента організації. Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться йому братом.

Україна виступила проти призначення Прокопчука. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і таким, що суперечить духу і цілям організації".

Також четверо сенаторів-членів Гельсінської комісії США звернулися до американського президента Дональда Трампа і генеральної асамблеї Інтерполу з проханням перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку зайняти пост президента Міжнародної організації кримінальної поліції.

Крім того, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіян.

На сесії Генасамблеї Інтерполу сьогодні відбудуться вибори директора
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