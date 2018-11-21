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Главой Интерпола избрали Ким Чон Яна

Новости » Политика    21.11.2018 - 09:17
Главой Интерпола избрали Ким Чон Яна
Фото: Ким Чон Ян (interpol int)

Сегодня в Дубае состоялись выборы главы организации

На сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае сегодня, 21 ноября, состоялись выборы директора организации. Главой Интерпола выбрали Ким Чон Яна из Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра МВД Арсена Авакова в Twitter.

Он отметил, что президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи.

"Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!", - написал Аваков.

Главой Интерпола избрали Ким Чон Яна

Ранее РБК-Украина сообщало, что кандидатуру Ким Чен Янга на пост главы Интерпола поддержали в США.

Пост главы Интерпола ранее занимал Мэн Хунвей. В октябре стало известно об его исчезновении. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задержали для допроса. 7 октября, после ареста, он подал в отставку. Исполняющим обязанности президента стал Ким Чен Ян.

Напомним, одним из главных кандидатов на эту должность был представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации. Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится ему братом.

Украина выступила против назначения Прокопчука. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".

Также четверо сенаторов-членов Хельсинской комиссии США обратились к американскому президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой помешать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиян.

 

На сессии Генассамблеи Интерпола сегодня состоятся выборы директора
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