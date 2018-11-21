Главой Интерпола избрали Ким Чон Яна

Фото: Ким Чон Ян (interpol int)

Сегодня в Дубае состоялись выборы главы организации

На сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае сегодня, 21 ноября, состоялись выборы директора организации. Главой Интерпола выбрали Ким Чон Яна из Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра МВД Арсена Авакова в Twitter.

Он отметил, что президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи.

"Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!", - написал Аваков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кандидатуру Ким Чен Янга на пост главы Интерпола поддержали в США.

Пост главы Интерпола ранее занимал Мэн Хунвей. В октябре стало известно об его исчезновении. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задержали для допроса. 7 октября, после ареста, он подал в отставку. Исполняющим обязанности президента стал Ким Чен Ян.

Напомним, одним из главных кандидатов на эту должность был представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации. Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится ему братом.

Украина выступила против назначения Прокопчука. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".

Также четверо сенаторов-членов Хельсинской комиссии США обратились к американскому президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой помешать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиян.