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В США поддержали кандидата от Южной Кореи на выборах главы Интерпола

Новости » Политика    20.11.2018 - 23:35
В США поддержали кандидата от Южной Кореи на выборах главы Интерпола
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает Ким Чен Янга

В США поддержали кандидата от Южной Кореи Ким Чен Янга на пост главы Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, выборы главы Интерпола состоятся 21 ноября.

Кресло главы организации стало вакантным после исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. Впоследствии он подал в отставку на фоне антикоррупционного расследования против него со стороны китайских властей.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо сенаторов-членов Хельсинской комиссии США обратились к американскому президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблеи Интерпола и просят помешать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

Как писало РБК-Украина, постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится братом кандидату на пост главы Интерпола от Российской Федерации Александру Прокопчуку.

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