Глава МИД рассказал, что способно остановить ядерный шантаж Кремля

Российскому диктатору Владимиру Путину надо отказать в формировании новой архитектуры ядерной безопасности после того, как Договор о ядерном оружии (известный как СНВ-3) утратил силу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

"Конец договора СНВ-3 является прямым следствием преднамеренной фрагментации Россией архитектуры глобальной безопасности. Путин хочет сделать все правила выборочными и поставить их под сомнение, чтобы новые правила были установлены с его согласия. И именно в этом ему следует отказать", - отметил Сибига.

Он отметил, что Россия сама нарушила договор и вышла из него еще в 2023 году, а "Путин теперь использует его как еще один инструмент ядерного шантажа, чтобы подорвать международную поддержку Украины".

Министр подчеркнул, что никто не должен поддаваться этим манипуляциям, поскольку, по его мнению, экономика России уже входит в фазу рецессии из-за отказа Кремля прекратить войну против Украины.

"У Путина нет денег на новую гонку стратегических вооружений. Москву можно и нужно сдерживать", - добавил Сибига.

Он напомнил, что США и их европейские союзники уже успешно сдерживали Советский Союз в 1970-1980-х годах и способны сделать это снова, несмотря на то, что нынешняя Россия значительно слабее СССР.

Глава МИД также подчеркнул, что Украина, которая сделала один из крупнейших вкладов в глобальное нераспространение ядерного оружия и денуклеаризацию, имеет полное право призывать к сохранению трансатлантического единства.

"Конец договора СНВ-3 также должен означать конец ядерного шантажа России", - резюмировал украинский министр.