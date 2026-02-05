Глава МЗС розповів, що здатне зупинити ядерний шантаж Кремля

Російському диктатору Володимиру Путіну треба відмовити у формуванні нової архітектури ядерної безпеки після того, як Договір про ядерну зброю (відомий як СНО-3) втратив чинність.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X .

"Кінець договору СНО-3 є прямим наслідком навмисної фрагментації Росією архітектури глобальної безпеки. Путін хоче зробити всі правила вибірковими та поставити їх під сумнів, аби нові правила були встановлені за його згоди. І саме в цьому йому слід відмовити", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Росія сама порушила договір і вийшла з нього ще у 2023 році, а "Путін тепер використовує його як ще один інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України".

Міністр підкреслив, що ніхто не повинен піддаватися цим маніпуляціям, оскільки, на його думку, економіка Росії вже входить у фазу рецесії через відмову Кремля припинити війну проти України.

"У Путіна немає грошей на нову гонку стратегічних озброєнь. Москву можна і потрібно стримувати", - додав Сибіга.

Він нагадав, що США та їхні європейські союзники вже успішно стримували Радянський Союз у 1970–1980-х роках і здатні зробити це знову, зважаючи на те, що нинішня Росія значно слабша за СРСР.

Очільник МЗС також наголосив, що Україна, яка зробила один із найбільших внесків у глобальне нерозповсюдження ядерної зброї та денуклеаризацію, має повне право закликати до збереження трансатлантичної єдності.

"Кінець договору СНО-3 також має означати кінець ядерного шантажу Росії", - резюмував український міністр.