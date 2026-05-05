Генштаб ВСУ оценил ущерб от ударов по порту и НПЗ в Туапсе

16:20 05.05.2026 Вт
2 мин
Это значимый урон для российской экономики
aimg Анастасия Никончук
Генштаб ВСУ оценил ущерб от ударов по порту и НПЗ в Туапсе Фото: Туапсе (GettyImages)
Комплексные удары подразделений Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привели к значительным потерям для инфраструктуры Туапсе, общий ущерб превышает 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Ущерб инфраструктуре Туапсе

В результате серии комплексных ударов, нанесенных подразделениями Сил обороны Украины в течение апреля и 1 мая, зафиксированы значительные разрушения объектов портовой инфраструктуры в Туапсе.

Потери Туапсинского НПЗ

Отдельно отмечается урон, нанесенный Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Повреждения затронули ключевые элементы предприятия, что отразилось на его работе.

Общая оценка убытков

Суммарные потери, причиненные портовой инфраструктуре и НПЗ, оцениваются более чем в 300 млн долларов США.

Туапсе: что известно

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который произошел после налета беспилотников 16 апреля, сопровождался образованием плотного дымового шлейфа, который распространился на значительное расстояние и, по зафиксированным данным, достиг территории Ставрополя.

После атаки 20 апреля 2026 года подтверждена потеря 24 резервуаров, еще четыре были повреждены. Кроме того, в результате удара 26 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле зафиксировано повреждение установки вакуумной перегонки нефти, которая является важным элементом технологического процесса переработки сырья.

В ночь на 1 мая Туапсе в России снова оказался под ударом беспилотников неустановленного происхождения. Этот инцидент стал уже четвертым за короткое время случаем атаки, повлекшим последствия.

Напоминаем, что в сети появилось видео, на котором зафиксирован удар в ночь на 1 мая - подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

Отметим, что после четвертого удара по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края РФ, произошедшего в ночь на 1 мая, зафиксировано снижение его производственных мощностей.

