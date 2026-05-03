ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Нефтяное пятно из Туапсе движется к "дворцу Путина" под Геленджиком

07:48 03.05.2026 Вс
2 мин
Сначала дроны, потом пожары - теперь нефть подползает к роскошной резиденции на берегу моря
aimg Екатерина Коваль
Нефтяное пятно из Туапсе движется к "дворцу Путина" под Геленджиком Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Нефтяное пятно, образовавшееся после серии украинских ударов по НПЗ в Туапсе, движется вдоль черноморского побережья в сторону Геленджика. Сейчас оно находится примерно в 30 км от роскошной резиденции Путина на мысе Идокопас - так называемого "дворца Путина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Читайте также: "Эффект нефтяных капель": губернатор назвал пожар в Туапсе "психологической атакой"

Откуда взялось пятно

НПЗ в Туапси подвергся нескольким ударам украинских беспилотников в апреле. Первые атаки 16 и 20 апреля вызвали масштабные пожары, которые были видны даже из космоса. Повреждены нефтяные резервуары, погиб один человек.

Токсичные вещества выпадали вместе с дождем, покрывая маслянистой пленкой автомобили и улицы города. Жителей домов рядом с НПЗ эвакуировали, люди носят маски из-за отравленного воздуха.

Угроза для резиденции Путина

Спутниковые снимки показывают большое нефтяное пятно, движущееся вдоль побережья в направлении Геленджика и мыса Идокопас. Именно там расположена роскошная резиденция Путина. Сейчас пятно находится примерно в 30 км от нее.

Резиденции Путина на Черном море не впервые грозят неприятности: два года назад туда направляли дроны, в прошлом году ей угрожали лесные пожары.

Реакция сторон

Путин обвинил Украину в ударах по гражданской инфраструктуре и предупредил о "серьезных экологических последствиях". Киев подтвердил атаки как часть кампании против российского энергетического сектора.

Эксперты предупреждают, что загрязнение может нанести вред местным экосистемам и снизить туристическую привлекательность региона.

1 мая Силы обороны Украины нанесли новый удар по Туапсинскому НПЗ. После взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Накануне, 30 апреля, в сети обнародовали свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали последствия предыдущих атак. На них хорошо видны серьезные повреждения инфраструктуры завода.

28 апреля украинские дроны нанесли тройной удар по нефтетерминалу в Туапсе. Тогда огонь охватил новые резервуары, а местных жителей пришлось эвакуировать. Всего сейчас уничтожено уже 24 резервуара, работа предприятия фактически остановлена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НАФТА Туапсе
Новости
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы