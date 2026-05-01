"Туапсе 4.0": у "Мадяра" заявили о снижении мощностей НПЗ после новой атаки
После четвертой атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе в Краснодарском крае РФ в ночь на 1 мая его производственные мощности снизились.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВСУ Ольга Мельошина.
Что заявил "Мадяр"
Сегодня утром командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о новом ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу.
"Туапсе по-чернобаевски, 4.0 Римейк четвертый: каждую неделю мы с друзьями едем в Туапсе. Улица Нефтяников, наливайка номер 24... (т/с "С легким прилетом!"). Вот и тепленькая пошла, А5", - написал "Мадяр" в Facebook.
Комментарий пресс-секретаря СБС
Как рассказала пресс-секретарь Ольга Мельошина, подразделения СБС действуют во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
Она отметила, что детали операции пока не раскрываются, ожидается официальное подтверждение от Генерального штаба.
"Нефтеперерабатывающий завод имел мощность 12 миллионов тонн нефти в год. Но четвертый визит, мне кажется, немножко уменьшил эту мощность, и мы будем делать все, чтобы соответствующая мощность противника только снижалась", - сказала Мельошина.
Она подчеркнула, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ являются легитимными целями, поскольку они обеспечивают финансирование российской армии.
"Силы беспилотных систем работают исключительно по объектам, связанным с войском противника... переработка, нефтепереработка является источником финансирования армии противника", - отметила спикер СБС.
По ее словам, такие удары имеют не только экономический, но и психологический эффект, ведь ухудшают представление о безопасности глубокого тыла РФ.
"Если раньше 1500 или 2000 километров от государственной границы страна для России был безопасным тылом, то сегодня ситуация меняется", - сказала пресс-секретарь.
Мелешина также сообщила, что за апрель итоговые данные еще уточняются, однако по оценкам аналитиков, российские мощности по нефтепереработке могли снизиться на 20-30%.
Отдельно она отметила, что эффективность таких операций связана с поражением российской системы ПВО.
"За зиму и начало весны нашим подразделениям удалось уничтожить более 100 систем ЗРК", - добавила пресс-секретарь.
Что происходит в Туапсе сегодня
В сети распространяются фото, на которых видно густой черный дым над Туапсе после очередной атаки по местному нефтеперерабатывающему заводу.
По данным местных пабликов, в городе вспыхнул сильный пожар, также сообщается о перебоях с электроснабжением.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев никак не прокомментировал новый пожар в Туапсе. Вместо этого он поздравил жителей региона "с началом майских праздников".
Удары по Туапсинскому НПЗ
Напомним, 1 мая российский город Туапсе снова подвергся атаке беспилотников. Это уже четвертый удар по городу за короткий промежуток времени.
Ранее Туапсе уже трижды становилось целью атак за короткое время.
Первая атака произошла 16 апреля, тогда были поражены ключевые технологические установки на нефтеперерабатывающем заводе, после чего возник масштабный пожар, который длился несколько суток.
Вторая атака произошла 20 апреля. В результате двух первых ударов было уничтожено 24 резервуара и повреждено еще четыре.
Третье поражение зафиксировали в ночь на 28 апреля. Тогда вспыхнули новые резервуары, которые ранее оставались целыми.
Местные власти объявили срочную эвакуацию жителей улиц, прилегающих к горящим терминалам. Город затянуло токсичным смогом, фиксируются "мазутные дожди".