Генштаб ЗСУ оцінив збитки від ударів по порту і НПЗ у Туапсе

Комплексні удари підрозділів Сил оборони України у квітні та 1 травня призвели до значних втрат для інфраструктури Туапсе, загальний збиток перевищує 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Збиток інфраструктурі Туапсе

Унаслідок серії комплексних ударів, завданих підрозділами Сил оборони України протягом квітня та 1 травня, зафіксовано значні руйнування об'єктів портової інфраструктури в Туапсе.

Втрати Туапсинського НПЗ

Окремо наголошується на шкоді, завданій Туапсинському нафтопереробному заводу. Пошкодження торкнулися ключових елементів підприємства, що позначилося на його роботі.

Загальна оцінка збитків

Сумарні втрати, завдані портовій інфраструктурі та НПЗ, оцінюються більш ніж у 300 млн доларів США.

Туапсе: що відомо

Велика пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе, що сталася після нальоту безпілотників 16 квітня, супроводжувалася утворенням щільного димового шлейфу, що поширився на значну відстань та, за зафіксованими даними, сягнув території Ставрополя.

Після атаки 20 квітня 2026 року підтверджено втрату 24 резервуарів, ще чотири було пошкоджено. Крім того, внаслідок удару 26 квітня по нафтопереробному заводу в Ярославлі зафіксовано пошкодження установки вакуумної перегонки нафти, яка є важливим елементом технологічного процесу переробки сировини.

У ніч на 1 травня Туапсе в Росії знову опинився під ударом безпілотників невстановленого походження. Цей інцидент став уже четвертим за короткий час випадком атаки, що спричинив наслідки.