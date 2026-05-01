Украинские дроны в четвертый раз за две недели атаковали Туапсинский НПЗ (видео)
Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Туапсинский НПЗ в России. На территории предприятия после взрывов вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины, Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем.
Удары по нефтеперерабатывающим заводам
В ночь на 1 мая подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.
В результате удара беспилотников возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах.
По информации Сил беспилотных систем, это уже четвертая атака на объект за последние две недели.
Как сообщили украинские спецслужбы, такие спецоперации снижают способность РФ продолжать войну против Украины.
"Служба безопасности продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам, которые обеспечивают нефтедолларовые поступления в ее бюджет", - отметили в СБУ.
Уничтожение других целей врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины также поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Пермский" в Пермском крае РФ.
Там подтверждено повреждение установки первичной переработки нефти АВТ-4 с последующим пожаром на территории завода.
Кроме этого, украинские защитники успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", склады боеприпасов и пункты управления беспилотниками противника.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - подчеркнули в Генштабе цель таких операций.
Туапсе 4.0
Напомним, Туапсинский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом России на побережье Черного моря. Его мощность составляет около 12 млн тонн нефти в год. Комплекс является важным производственным и логистическим узлом, который обеспечивает связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти.
После четвертой атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе в Краснодарском крае РФ в ночь на 1 мая его производственные мощности снизились.
Перед этим, 30 апреля, в сети показали новые спутниковые снимки последствий предыдущих ударов по объекту, которые подтвердили серьезные повреждения инфраструктуры.
Также 28 апреля украинские беспилотники нанесли тройной удар по нефтетерминалу в Туапсе. Тогда масштабный пожар охватил новые резервуары, а местные власти были вынуждены прибегнуть к эвакуации населения. В общем уже уничтожено 24 резервуара, а работа предприятия фактически приостановлена.