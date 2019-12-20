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У Єврокомісії підтвердили підписання протоколу на транзит газу через Україну

Новини » Економіка     20.12.2019 - 21:33
У Єврокомісії підтвердили підписання протоколу на транзит газу через Україну
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол на транзит газу з 1 січня

Єврокомісія підписала раніше узгоджений між Україною і Росією протокол по транзиту газу. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович Twitter.

За його словами, угода дозволить отримати вигоду кожної із сторін.

"Приємно підписати добре збалансоване угоду, яке необхідно для безперебійного транзиту російського газу в Європу через Україну. Кожен сьогодні став переможцем", - повідомив Шефчович.

Таким чином, Україна, Росія і Єврокомісія погодили домовленості довгострокового транзиту російського газу через Україну в Європу з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 20 грудня на двосторонніх газових переговорах у Мінську Україна і Росія підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Як відзначили представники російського "Газпрому", в Мінську вдалося підписати документ, в якому йдеться про продовження транзиту.

Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що на переговорах про транзит російського газу обговорюється підписання гібридного угоди. При цьому Коболєв зазначив, що підписання нового контракту займе не менше місяця.

Підписання контракту з транзиту газу займе мінімум місяць, - Коболєв Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу, - Оржель
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