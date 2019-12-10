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Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу

Новини » Політика     10.12.2019 - 01:53
Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Деталі угоди про транзит газу будуть обговорюватися на рівні радників

Питання транзиту газу було розблоковано на двосторонній зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу учасників нормандського саміту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, деталі угоди про транзит газу будуть обговорюватися на рівні радників.

"В рамках нашої четвірки ми не обговорювали питання транзиту газу. А на двосторонній зустрічі з президентом РФ ми говорили про це. Але я вперше в житті таке бачу, коли двостороння зустріч, а біля нас сиділо по сім людей. Ми почали обговорювати це питання. Мені здається, це питання ми розблокували. Вже на рівні радників зараз будуть обговорюватись можливості, формат, об'єм, ціна і таке інше. Деталі про транзит газу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, як розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, Зеленський під час зустрічі з Путіним домовилися продовжити переговори щодо транзиту газу. Він додав, що переговори будуть проводитися як у двосторонньому, так і в трьохсторонньому форматах.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Україна та Російська Федерація в рамках зустрічі у нормандському форматі домовилися про подальший транзит газу. Зазначалося, що домовленості були досягнуті саме під час зустрічі у нормандському форматі за участі лідерів чотирьох країн, а не в рамках двосторонніх переговорів Зеленського та Путіна.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путінтранзит газаНафтогаз України
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