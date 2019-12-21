Вітренко назвав терміни укладання контрактів щодо газу з Росією

Договори на рівні компаній будуть підписані до кінця року
Українські компанії "Оператор ГТС" і "Нафтогаз" підпишуть контракти з "Газпромом" протягом тижня. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.
Як зазначив Вітренко, на політичному рівні було досягнуто пакетної угоди, яку тепер будуть реалізовувати компанії. За його, словами, всі угоди повинні бути підписані до 29 грудня, щоб з 1 січня транзит газу був продовжений.
Зокрема, буде підписано угоду з "Газпромом" щодо виплати до кінця року "Нафтогазу" майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Також буде підписано угоду про врегулювання поточних спорів з "Газпромом" (відкликання претензій на 12 млрд доларів, - ред.).
"В пакеті з продовженням транзиту варіант, який передбачається, це повне врегулювання всіх вимог з усіх боків. Це означає, що не залишиться ніяких відкритих позовних вимог з жодного боку після того, як це пакетне рішення буде впроваджене", - сказав він.
Крім того, "це буде навіть не одна, а декілька угод, які забезпечать продовження транзиту", додав він.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.
Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років.
Як заявив глава російського "Газпрому" Олексій Міллер, "Газпром" зобов'язується транзитувати через Україну 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу. Угода "Газпрому" і "Нафтогазу" передбачає виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 млрд доларів і відмову від нових претензій, відкликання позовів.