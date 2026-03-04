RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Газовый шантаж РФ: Путин угрожает Европе немедленно перекрыть "трубу"

21:05 04.03.2026 Ср
2 мин
Диктатор пытается воспользоваться кризисом из-за войны в Иране для усиления давления на ЕС
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин поручит правительству РФ проработать вопрос о прекращении поставок газа в Европу прямо сейчас.

В частности, диктатор предположил, что России удобнее прекратить поставки прямо сейчас, а не ждать 2027 года, когда Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа.

"Возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Выйти на рынки, которые открываются, и там закрепиться? Здесь тоже нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить?", - говорится в заявлении Путина.

Он добавил, что собирается поручить российскому правительству, чтобы проработал этот вопрос", с компаниями страны-агрессора.

Отказ ЕС от российского газа

После начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетическая зависимость от РФ стала для Евросоюза одним из ключевых вызовов, в связи с чем российские энергоносители постепенно вытесняются с европейского рынка.

В декабре 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года. Впоследствии, 17 декабря, Европарламент поддержал план ЕС по поэтапному прекращению закупок газа у России до конца 2027 года.

В Брюсселе также заявили, что не планируют возвращаться к российским энергоносителям даже после завершения войны.

В конце января Совет Европейского Союза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в страны ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

В то же время США заявили о готовности оперативно заменить весь российский газ и нефть, поставляемые в Европу, собственными энергоресурсами в случае необходимости.

Кроме того, министр энергетики Норвегии Терье Осланд считает, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность ЕС и вновь активизировать дискуссию о полном запрете импорта российского газа.

