Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины

Украина пока не ощущает влияния поднятия мировых цен на газ из-за проведения США и Израиля операции в Иране.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине" .

Украина сейчас импортирует весь газ с европейского рынка. Источники РБК-Украина на рынке сообщили, что сейчас роста расходов на закупку газа не будет.

"Нафтогаз" импортирует газ по цене, которая была зафиксирована ранее", - отметил собеседник.

В НАК "Нафтогаз Украины" пока не предоставили комментария относительно влияния роста цен на стоимость импорта.