ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины

14:13 04.03.2026 Ср
2 мин
Цены на импорт газа для европейского рынка выросли более чем на 20%. Касается ли это Украины?
aimg Татьяна Степанова aimg Юрий Дощатов
Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины Фото: импорт газа из Европы в Украину пока не дорожает (Getty Images)

Украина пока не ощущает влияния поднятия мировых цен на газ из-за проведения США и Израиля операции в Иране.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине".

Читайте также: Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле

Украина сейчас импортирует весь газ с европейского рынка. Источники РБК-Украина на рынке сообщили, что сейчас роста расходов на закупку газа не будет.

"Нафтогаз" импортирует газ по цене, которая была зафиксирована ранее", - отметил собеседник.

В НАК "Нафтогаз Украины" пока не предоставили комментария относительно влияния роста цен на стоимость импорта.

Цены на газ в Европе резко взлетели

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли на целых 54% - больше всего со времен кризиса 2022 года.

Цены резко выросли после остановки производства сжиженного газа в Катаре, вызванной атакой иранских дронов.
Завод Ras Laffan компании QatarEnergy покрывает около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа, и беспрецедентная остановка сейчас угрожает энергетической безопасности и всколыхнула мировые рынки.

Однако, по словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, колебания цен в Европе не повлияют на бытовых потребителей Украины, поскольку для них действует фиксированная цена в рамках специальных обязательств.

Тарифы также останутся неизменными для предприятий теплокоммунэнерго и производителей тепла для бюджетных учреждений.

Влияние возможно только для коммерческого сектора, где действует рыночная цена на газ, и оно вряд ли будет существенным из-за уменьшения собственной добычи и зависимости от импорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Газ
Новости
Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле
Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана