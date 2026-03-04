Газовий шантаж РФ: Путін погрожує Європі негайно перекрити "трубу"

Зокрема, диктатор припустив, що Росії зручніше припинити поставки прямо зараз, а не чекати 2027 року, коли Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу.

"Можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити поставки на європейський ринок? Вийти на ринки, які відкриваються, і там закріпитися? Тут теж немає ніякого політичного підґрунтя. Якщо нам все одно за місяць закриють або за два. Чи не краще самим зараз припинити?", - йдеться у заяві Путіна.

Він додав, що збирається доручити російському уряду, щоб опрацював це питання", з компаніями країни-агресорки.

Відмова ЄС від російського газу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну енергетична залежність від РФ стала для Євросоюзу одним із ключових викликів, у зв’язку з чим російські енергоносії поступово витісняються з європейського ринку.

У грудні 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року. Згодом, 17 грудня, Європарламент підтримав план ЄС щодо поетапного припинення закупівель газу в Росії до кінця 2027 року.

У Брюсселі також заявили, що не планують повертатися до російських енергоносіїв навіть після завершення війни.

Наприкінці січня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу до країн ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопровідного газу - з 30 вересня 2027 року.