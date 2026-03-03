Удары по Ирану могут сорвать полный отказ ЕС от газа из России

Война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизировать дискуссию в ЕС относительно полного запрета импорта российского природного газа.

Об этом заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На этой неделе цены на газ в Европе выросли на 75% и достигли многолетних максимумов. Причиной стало обострение боевых действий в Иране и вокруг него, что повлияло на экспорт энергоносителей из стран Персидского залива.

В частности, крупный экспортер сжиженного природного газа Катар в понедельник приостановил производство.

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд во время конференции в Осло сказал, что последние события осложнили ситуацию на рынке.

"ЕС четко заявил, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными", - сообщил он.

По его словам, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, дискуссия об отказе от российского газа может возобновиться.

"Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы видим сейчас, я считаю, что дебаты возродятся", - добавил министр.