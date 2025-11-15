США хотят вытеснить российский газ из Европы "до последней молекулы", - FT
Должностные лица США совершали поездки в страны Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным источников издания, США пытаются уничтожить "весь до последней молекулы" российский газ на европейском рынке.
Отмечается, что кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести иностранные активы российского "Лукойла", против которого США ввели санкции.
Это нанесло сложности нефтетрейдеру, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.
Gunvor был назван "Лукойлом" потенциальным покупателем, но Минфин США предупредил, что не выдаст этой компании лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.
Как сообщается, до 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю - 43,5% акций другому крупному акционеру компании, Торбьерну Торнквисту.
Тот в результате получил 86% акций на 6,6 млрд долларов. Сейчас Торнквист является председателем совета директоров.
В то же время отмечается, что несмотря на контроль над Gunvor, американские власти по-прежнему опасаются ее возможных связей с Москвой.
"Gunvor был хорошо известен всем, кто был знаком с Россией при Путине", - рассказал бывший координатор по политике санкций Дэниел Фрид.
Отказ Европы от российского газа
Напомним, уже длительное время президент США Дональд Трамп призывает европейские страны полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины.
Недавно Совет ЕС принял общую позицию относительно поэтапного прекращения импорта российского газа в рамках плана REPowerEU, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей до 1 января 2028 года.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен прекращать импорт российского газа и нефти.
Кроме Венгрии, Словакия также продолжает закупать российский газ и нефть, тогда как другие государства ЕС отказались от сотрудничества с Москвой еще в 2022 году.
Украина, в свою очередь, помогает Словакии искать альтернативу. Президент Владимир Зеленский недавно заверил, что Киев готов предоставить Братиславе доступ к другим энергетическим рынкам, чтобы уменьшить зависимость от России.