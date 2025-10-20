ЕС окончательно отказывается от российского газа даже после прекращения войны в Украине

Евросоюз не планирует возобновлять импорт российского газа даже в случае подписания мирного договора между Украиной и РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию .

"На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень, очень важный сигнал, который нужно послать", - сказал он.

Как отметил Йоргенсен, это означает, что "даже после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной Европейский Союз будет импортировать российские энергоносители".

20 октября Совет ЕС принял поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года на основе предложения Еврокомиссии. Еврокомиссар назвал это решение историческим.

Что согласовали

Напомним, сегодня Совет Евросоюза утвердил план отказа от российского газа, обойдя вето главных покупателей его сырья Словакию и Венгрию. Полный запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2028 года.

Рада подтвердила, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов.

В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные - до 1 января 2028 года.

Также известно, что для стран без выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, предусмотрены определенные уступки.

Отказ от российского газа в ЕС

После начала полномасштабной войны в Украине энергетическая зависимость от России стала одним из ключевых вопросов для ЕС, и российское топливо постепенно вытесняют с европейского рынка.

По данным СМИ, с начала вторжения доля российского газа в импорте ЕС снизилась с более 40% до около 19%.

Также президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал ЕС отказаться от закупки российской нефти, подчеркнув, что это критически важно для эффективности возможных санкций США против России.