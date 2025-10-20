ЕС окончательно отказывается от российского газа даже после прекращения войны в Украине
Евросоюз не планирует возобновлять импорт российского газа даже в случае подписания мирного договора между Украиной и РФ.
Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
20 октября Совет ЕС принял поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года на основе предложения Еврокомиссии. Еврокомиссар назвал это решение историческим.
Как отметил Йоргенсен, это означает, что "даже после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной Европейский Союз будет импортировать российские энергоносители".
"На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень, очень важный сигнал, который нужно послать", - сказал он.
Что согласовали
Напомним, сегодня Совет Евросоюза утвердил план отказа от российского газа, обойдя вето главных покупателей его сырья Словакию и Венгрию. Полный запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2028 года.
Рада подтвердила, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов.
В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные - до 1 января 2028 года.
Также известно, что для стран без выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, предусмотрены определенные уступки.
Отказ от российского газа в ЕС
После начала полномасштабной войны в Украине энергетическая зависимость от России стала одним из ключевых вопросов для ЕС, и российское топливо постепенно вытесняют с европейского рынка.
По данным СМИ, с начала вторжения доля российского газа в импорте ЕС снизилась с более 40% до около 19%.
Также президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал ЕС отказаться от закупки российской нефти, подчеркнув, что это критически важно для эффективности возможных санкций США против России.