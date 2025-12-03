ЕС согласовал дату полного отказа от российского газа

Представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Европейского Союза.

Поэтапный отказ до 2027 года

Предварительную договоренность должны официально одобрить Совет ЕС и Европейский парламент, после чего разработанный регламент будет окончательно принят.

Он предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа.

Согласно согласованным правилам, импорт полностью прекратят до 30 сентября 2027 года. Закупки газа, которые осуществляются без предварительных контрактов, прекратят до июня 2026 года.

Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам должны завершиться 1 января 2027 года, поставки газа по трубопроводам - 30 сентября 2027 года.

Переходный период

Для действующих контрактов предусмотрели переходный период. Любые изменения будут позволять только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы поставок.

Для некоторых стран поставщиков с большими объемами экспорта в ЕС предусмотрели исключения.

Регламент также предусматривает штрафы за нарушение правил и возможность временного приостановления запрета в случае чрезвычайной угрозы энергетической безопасности отдельных государств.

Документ вступит в силу после официального утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом. После этого будут представлены детальные регуляторные нормы и конкретно очерчены временные рамки для реализации ограничений.