Газ для Украины может подешеветь: Словакия готова уменьшить тариф на транзит

"Для этого нужны долгосрочные контракты по газу (по импорту-ред.)", - отметила она, комментируя условия, на которых Словакия может уменьшить тариф на транзит, для удешевления поставок импортного газа в Украину.

Свириденко отметила, что руководство "Нафтогаза" сейчас работает над подготовкой таких контрактов.

Встреча Свириденко и Фицо

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства Роберт Фицо обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, и вопрос тарифа на транзит газа через Словакию, который сейчас в несколько раз выше чем тариф на транзит через Польшу и Венгрию. Высокий транзитный тариф увеличивает стоимость импорта газа в Украину.

Тогда Свириденко сообщила, что во время переговоров основное внимание было уделено усилению давления на Россию, принуждению ее к миру, защите критической инфраструктуры и сохранению европейского единства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, со своей стороны, заявил о готовности обсуждать возможность возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Словакия передаст Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 тысяч евро. Кроме того, словацкое правительство выделит еще 300 тысяч евро для строительства укрытий в школах прифронтовых регионов.

Переговоры между Свириденко и Фицо состоялись в Кошице - втором по величине городе Словакии, расположенном на востоке страны.

Свириденко также сообщила, что Украина предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа.