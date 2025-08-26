ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гарантии безопасности для Украины должны нести обязывающий характер, - Сибига

Одесса, Вторник 26 августа 2025 16:34
UA EN RU
Гарантии безопасности для Украины должны нести обязывающий характер, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина уже обсуждает с партнерами потенциальные гарантии безопасности. Одно из принципиальных условий -юридически обязывающий характер таких гарантий.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи с коллегами из стран Бенилюкса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Сибиги, для Украины важно добиться быстрых результатов в вопросе гарантий безопасности. После встреч в Вашингтоне для этого были созданы переговорные команды.

Он уточнил, что военный элемент гарантий, который является наиболее важным и фундаментальным, уже обсуждают на уровне советников по нацбезопасности. Состоялось несколько встречи по наработке гарантий безопасности.

"Важно, чтобы те гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, несли юридически обязывающий характер. Это принципиально, это основательно. Для нас это то, что будет фактически тем вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности, и не только в Европе, потому что безопасность и Европы, и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязана", - отметил глава МИД.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина вместе с партнерами подготовит конфигурацию по гарантиям безопасности до возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ожидается, что США также сыграют свою роль в предоставлении Украине гарантий безопасности. Еще вчера, 25 августа, президент Дональд Трамп заверял, что Европа предоставит Украине "значительные" гарантии, а США будут выступать в роли поддержки.

При этом CNN со ссылкой на источники писало, что США могут отправить в Украину своих пилотов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Сибига Помощь Украине Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы