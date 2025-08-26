ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гарантії безпеки для України повинні мати зобов'язуючий характер, - Сибіга

Одеса, Вівторок 26 серпня 2025 16:34
UA EN RU
Гарантії безпеки для України повинні мати зобов'язуючий характер, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна вже обговорює з партнерами потенційні гарантії безпеки. Одна з принципових умов - юридично зобов'язуючий характер таких гарантій.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив за підсумками зустрічі з колегами з країн Бенілюксу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Сибіги, для України важливо домогтися швидких результатів у питанні гарантій безпеки. Після зустрічей у Вашингтоні для цього були створені переговорні команди.

Він уточнив, що військовий елемент гарантій, який є найважливішим і найфундаментальнішим, уже обговорюють на рівні радників із нацбезпеки. Відбулося кілька зустрічі з напрацювання гарантій безпеки.

"Важливо, щоб ті гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо, несли юридично зобов'язуючий характер. Це принципово, це ґрунтовно. Для нас це те, що буде фактично тим внеском у майбутню стабільну архітектуру безпеки, і не тільки в Європі, тому що безпека і Європи, і Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов'язана", - зазначив глава МЗС.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна разом із партнерами підготує конфігурацію щодо гарантій безпеки до можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Очікується, що США також зіграють свою роль у наданні Україні гарантій безпеки. Ще вчора, 25 серпня, президент Дональд Трамп запевняв, що Європа надасть Україні "значні" гарантії, а США виступатимуть у ролі підтримки.

При цьому CNN з посиланням на джерела писало, що США можуть відправити в Україну своїх пілотів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Сибіга Допомога Україні Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили