Зеленский: будем иметь на столе конфигурацию по гарантиям безопасности до встречи с Путиным

США и партнеры уже работают над архитектурой гарантий безопасности. Украина планирует иметь готовую конфигурацию к переговорам с Путиным.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина .

Договоренности с Трампом

Зеленский отметил, что Украина ожидает получить понимание системы гарантий безопасности в ближайшие дни.

"Мы хотим получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней. И с пониманием получить встречу в трехстороннем формате. Такой была моя логика", - пояснил президент.

В то же время, по его словам, Дональд Трамп предложил другой подход.

"Президент Трамп предложил немного другую логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю. Но потом все мы договорились, что все равно мы работаем над гарантиями безопасности, получаем эту примерную инфраструктуру - подобную статье 5. И то, что мы сегодня имеем, - политическая поддержка этого", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что после согласования базовой конфигурации гарантий может состояться двусторонняя встреча с Трампом, а затем - трехсторонний формат.

"Если она принесет результат, то, как он сказал: "Если для вас будет это важно, я обязательно присоединюсь к трехстороннему формату"", - процитировал Зеленский американского лидера.

Роль США в гарантиях

Президент подчеркнул, что до последней встречи в Вашингтоне США не были непосредственным участником обсуждения гарантий.

"Америки не было в гарантиях безопасности до нашей встречи в Вашингтоне. Мы должны это понять. А теперь мы услышали об их готовности присоединиться. Это очень важно для Украины, и всей Европы. Я за это очень благодарен Президенту Трампу", - сказал он.

Зеленский пояснил, что именно отсутствие координации с США вызвало сомнения у европейских партнеров.

"Потому что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами Америки, была и некоторая неуверенность европейских коллег. Например, одна страна Европы говорит: "Мы готовы сделать вот это". И есть список того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка идет "но", если будет, например, присутствие или координация США", - пояснил глава государства.

Реакция партнеров

По словам Зеленского, позитивный сигнал от Вашингтона открывает путь для более широкой коалиции стран.

"Сегодня мы имеем позитивный сигнал от Америки, от Президента Трампа, от его команды, что они будут участниками гарантий безопасности для Украины. И это открывает возможность, чтобы другие страны, которые к этому были к чему-то готовы - подтвердили это. Сейчас генштабы ключевых стран уже начали проговаривать, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверное, сейчас будут появляться", - сказал он.

Зеленский отдельно отметил позицию Анкары.

"Например, Турция. После того как Америка дает сигнал - это важный шаг от Президента Трампа и Соединенных Штатов Америки - то Турция говорит, что она готова обеспечивать безопасность в Черном море. Сама или с кем-то еще. То есть эту часть гарантий безопасности - безопасность в Черном море - Турция готова обеспечивать в партнерстве с кем-то", - подытожил президент.