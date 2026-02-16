ua en ru
Галущенко был в суде, но не из-за меры пресечения: все подробности

Киев, Понедельник 16 февраля 2026 19:37
UA EN RU
Галущенко был в суде, но не из-за меры пресечения: все подробности Фото: Герман Галущенко, бывший министр энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

Бывший министр энергетики Герман Галущенко побывал в зале Высшего антикоррупционного суда Украины после громкого задержания на границе. Однако суд пока не избирал меру пресечения для него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС, трансляцию "Суспільного" и источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас": новые детали от НАБУ

Какой вопрос рассматривал ВАКС

Как сообщили в суде, Галущенко подал жалобу по поводу якобы незаконного задержания. Рассмотрение жалобы назначили на сегодня, 16 февраля. Поэтому, как стало известно из трансляции "Суспільного", бывший министр около 19 часов появился в зале суда.

Галущенко был в суде, но не из-за меры пресечения: все подробности

Экс-министр Галущенко в зале суда (кадр трансляции «Суспільного»)

Уже около 19:20 стало известно, что суд частично удовлетворил жалобу Галущенко, однако он останется под стражей.

Когда изберут меру пресечения Галушенко

Сейчас, как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, Специализированная антикоррупционная прокуратура еще не направляла в суд ходатайство о мере пресечения экс-министру.

Однако, согласно Уголовному процессуальному кодексу, на избрание меры пресечения подозреваемому дается 72 часа с момента задержания.

Обновлено 19:50. Судья постановил определить время фактического задержания Галущенко 15 февраля 2026 года в 06:00. То есть меру пресечения должны избрать до 18 февраля, 06:00.

Что известно о подозрении Галущенко

Напомним, Галущенко задержали 15 февраля на границе при попытке покинуть Украину.

По данным следствия, экс-министр причастен к масштабной схеме легализации средств, полученных преступным путем в энергетическом секторе. Общая сумма "отмытых" денег, по оценкам правоохранителей, достигает более 112 млн долларов.

Как установили детективы, схема работала через инвестиционный фонд, созданный в 2021 году на острове Ангилья, и компании на Маршалловых островах. Они были оформлены на бывшую жену и детей экс-министра.

Деньги выводились на счета в швейцарских банках, а впоследствии тратились на частные нужды семьи, в частности на обучение детей за рубежом.

Это дело является частью расследования коррупции в "Энергоатоме" под названием операция "Мидас", о которой НАБУ сообщило в ноябре прошлого года.

Тогда была разоблачена группа, которая требовала "откаты" в размере 10-15% от контрактов госпредприятия. После обнародования материалов дела Галущенко уволили из Кабмина.

