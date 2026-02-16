Галущенко был в суде, но не из-за меры пресечения: все подробности

Бывший министр энергетики Герман Галущенко побывал в зале Высшего антикоррупционного суда Украины после громкого задержания на границе. Однако суд пока не избирал меру пресечения для него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС , трансляцию "Суспільного" и источники в правоохранительных органах.

Какой вопрос рассматривал ВАКС

Как сообщили в суде, Галущенко подал жалобу по поводу якобы незаконного задержания. Рассмотрение жалобы назначили на сегодня, 16 февраля. Поэтому, как стало известно из трансляции "Суспільного", бывший министр около 19 часов появился в зале суда.

Экс-министр Галущенко в зале суда (кадр трансляции «Суспільного»)

Уже около 19:20 стало известно, что суд частично удовлетворил жалобу Галущенко, однако он останется под стражей.

Когда изберут меру пресечения Галушенко

Сейчас, как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, Специализированная антикоррупционная прокуратура еще не направляла в суд ходатайство о мере пресечения экс-министру.

Однако, согласно Уголовному процессуальному кодексу, на избрание меры пресечения подозреваемому дается 72 часа с момента задержания.

Обновлено 19:50. Судья постановил определить время фактического задержания Галущенко 15 февраля 2026 года в 06:00. То есть меру пресечения должны избрать до 18 февраля, 06:00.