Галущенко был в суде, но не из-за меры пресечения: все подробности
Бывший министр энергетики Герман Галущенко побывал в зале Высшего антикоррупционного суда Украины после громкого задержания на границе. Однако суд пока не избирал меру пресечения для него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС, трансляцию "Суспільного" и источники в правоохранительных органах.
Какой вопрос рассматривал ВАКС
Как сообщили в суде, Галущенко подал жалобу по поводу якобы незаконного задержания. Рассмотрение жалобы назначили на сегодня, 16 февраля. Поэтому, как стало известно из трансляции "Суспільного", бывший министр около 19 часов появился в зале суда.
Экс-министр Галущенко в зале суда (кадр трансляции «Суспільного»)
Уже около 19:20 стало известно, что суд частично удовлетворил жалобу Галущенко, однако он останется под стражей.
Когда изберут меру пресечения Галушенко
Сейчас, как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, Специализированная антикоррупционная прокуратура еще не направляла в суд ходатайство о мере пресечения экс-министру.
Однако, согласно Уголовному процессуальному кодексу, на избрание меры пресечения подозреваемому дается 72 часа с момента задержания.
Обновлено 19:50. Судья постановил определить время фактического задержания Галущенко 15 февраля 2026 года в 06:00. То есть меру пресечения должны избрать до 18 февраля, 06:00.
Что известно о подозрении Галущенко
Напомним, Галущенко задержали 15 февраля на границе при попытке покинуть Украину.
По данным следствия, экс-министр причастен к масштабной схеме легализации средств, полученных преступным путем в энергетическом секторе. Общая сумма "отмытых" денег, по оценкам правоохранителей, достигает более 112 млн долларов.
Как установили детективы, схема работала через инвестиционный фонд, созданный в 2021 году на острове Ангилья, и компании на Маршалловых островах. Они были оформлены на бывшую жену и детей экс-министра.
Деньги выводились на счета в швейцарских банках, а впоследствии тратились на частные нужды семьи, в частности на обучение детей за рубежом.
Это дело является частью расследования коррупции в "Энергоатоме" под названием операция "Мидас", о которой НАБУ сообщило в ноябре прошлого года.
Тогда была разоблачена группа, которая требовала "откаты" в размере 10-15% от контрактов госпредприятия. После обнародования материалов дела Галущенко уволили из Кабмина.