Галущенко був у суді, але не через запобіжний захід: всі подробиці

Київ, Понеділок 16 лютого 2026 19:37
Галущенко був у суді, але не через запобіжний захід: всі подробиці Фото: Герман Галущенко, колишній міністр енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Акимова

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко побував у залі Вищого антикорупційного суду України після гучного затримання на кордоні. Однак суд поки не обирав запобіжний захід для нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС, трансляцію "Суспільного" та джерела в правоохоронних органах.

Яке питання розглядав ВАКС

Як повідомили в суді, Галущенко подав скаргу щодо нібито незаконного затримання. Розгляд скарги призначили на сьогодні, 16 лютого. Тож, як стало відомо з трансляції "Суспільного", колишній міністр близько 19-ї години з'явився в залі суду.

Галущенко був у суді, але не через запобіжний захід: всі подробиці

Ексміністр Галущенко у залі суду (кадр трансляції "Суспільного")

Вже близько 19:20 стало відомо, що суд частково задовольнив скаргу Галущенка, однак він залишиться під вартою.

Коли оберуть запобіжний захід Галушенку

Наразі, як повідомили РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще не надсилала до суду клопотання про запобіжний захід ексміністру.

Однак, згідно Кримінальним процесуальним кодексом, на обрання запобіжного заходу підозрюваному дається 72 години з моменту затримання.

Оновлено 19:50. Суддя постановив визначити час фактичного затримання Галущека 15 лютого 2026 року о 06:00. Тобто запобіжний захід мають обрати до 18 лютого, 06:00.

Що відомо про підозру Галущенку

Нагадаємо, Галущенка затримали 15 лютого на кордоні під час спроби залишити Україну.

За даними слідства, ексміністр причетний до масштабної схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в енергетичному секторі. Загальна сума "відмитих" грошей, за оцінками правоохоронців, сягає понад 112 млн доларів.

Як встановили детективи, схема працювала через інвестиційний фонд, створений у 2021 році на острові Ангілья, та компанії на Маршаллових островах. Вони були оформлені на колишню дружину та дітей ексміністра.

Гроші виводилися на рахунки у швейцарських банках, а згодом витрачалися на приватні потреби родини, зокрема на навчання дітей за кордоном.

Ця справа є частиною розслідування корупції в "Енергоатомі" під назвою операція "Мідас", про яку НАБУ повідомило в листопаді минулого року.

Тоді було викрито групу, яка вимагала "відкати" у розмірі 10-15% від контрактів держпідприємства. Після оприлюднення матеріалів справи Галущенка звільнили з Кабміну.

