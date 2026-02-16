ua en ru
Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас": новые детали от НАБУ

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 08:21
UA EN RU
Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас": новые детали от НАБУ Фото: Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Бывшему главе энергетического ведомства инкриминируют участие в масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей подозреваемого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Читайте также: Дело "Мидас": в НАБУ ответили, что с экстрадицией фигурантов из Израиля

Официально, в ведомстве не разглашают имя подозреваемого, однако как сообщали источники РБК-Украина, вчера НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко при попытке выехать за границу.

По данным следствия, чиновник связан с финансовой схемой легализации доходов, полученных от незаконной деятельности в энергетическом секторе.

Схема с оффшорами и инвестфондом

Следствие установило, что в 2021 году на острове Ангилья был создан инвестиционный фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов. В его структуру были интегрированы компании, зарегистрированные на Маршалловых островах, бенефициарами которых оформили бывшую жену и детей подозреваемого.

Через эти компании осуществлялись "инвестиции" в фонд, на счета которого, открытые в швейцарских банках, поступали средства преступной организации.

Миллионные переводы и использование средств

По данным правоохранителей, в период пребывания чиновника в должности преступная организация получила более 112 млн долларов наличными, часть которых легализовали через финансовые инструменты, включая криптовалюту и вложения в фонд.

На счета фонда, связанного с семьей подозреваемого, было перечислено более 7,4 млн долларов, а также 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, которые выдали наличными или перевели семье непосредственно в Швейцарии. Часть средств потратили на оплату обучения детей и другие частные нужды.

Задержание и дальнейшее расследование

15 февраля 2026 года бывшего чиновника задержали при попытке покинуть территорию Украины. Ему сообщено о подозрении по статьям об участии в преступной организации и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Расследование продолжается, правоохранители сотрудничают с компетентными органами 15 государств. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Коррупция в энергетике

В ноябре прошлого года НАБУ сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, организованная группа влияла на решения в государственном энергетическом секторе, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом", и требовала от контрагентов неправомерную выгоду в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Среди фигурантов дела - чиновники и бизнесмены, в частности член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, предприниматель Тимур Миндич, бывший исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и экс-заместитель председателя ФГИУ Игорь Миронюк. Следствие считает, что участники схемы влияли на кадровые решения, закупки и финансовые операции предприятия.

В материалах дела также упоминался бывший министр энергетики Герман Галущенко. Позже он был уволен с должности, а по информации источников, 21 ноября он побывал на допросе в НАБУ.

Подробнее об операции "Мидас", а также возможных последствиях так называемого "Миндич-гейта" - в отдельном материале РБК-Украина.

