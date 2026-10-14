Фуникулер и трамваи: в некоторых районах Киева временно остановился электротранспорт

Напомним, ранее украинцев предупредили об отключениях света 14 октября в разных областях.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня, что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают) и какие бывают типы отключений (когда действуют графики).

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