Фунікулер і трамваї: в деяких районах Києва тимчасово зупинився електротранспорт

Нагадаємо, раніше українців попередили про відключення світла 14 жовтня в різних областях.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня, що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють) і які бувають типи відключень (коли діють графіки).

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