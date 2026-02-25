Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия

В четверг, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского журналистам.

Президент подчеркнул, что это будет первая двусторонняя встреча с представителями США.

"Первый вопрос - это prosperity package, то есть это пакет восстановления Украины и будут проговаривать детали. Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией и она будет, на наш взгляд, в начале марта", - сказано в его заявлении.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, Умеров получил задание по обсуждению деталей обмена.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.

Что предшествовало

Во вторник, 24 февраля, Уиткофф заявил, что вместе с Кушнером посетит Женеву, где встретится с Умеровым. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа, цель этой встречи - продолжить диалог и изучить различные варианты того, как можно заключить мирное соглашение.

Кроме того, Уиткофф рассказал, что после этого секретарь СНБО Украины может посетить Флориду.