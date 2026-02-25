ua en ru
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия

Украина, Среда 25 февраля 2026 11:37
Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского журналистам.

Читайте также: Уиткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Президент подчеркнул, что это будет первая двусторонняя встреча с представителями США.

"Первый вопрос - это prosperity package, то есть это пакет восстановления Украины и будут проговаривать детали. Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией и она будет, на наш взгляд, в начале марта", - сказано в его заявлении.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, Умеров получил задание по обсуждению деталей обмена.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что встреча Умерова с американскими переговорщиками состоится в Женеве.

Что предшествовало

Во вторник, 24 февраля, Уиткофф заявил, что вместе с Кушнером посетит Женеву, где встретится с Умеровым. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа, цель этой встречи - продолжить диалог и изучить различные варианты того, как можно заключить мирное соглашение.

Кроме того, Уиткофф рассказал, что после этого секретарь СНБО Украины может посетить Флориду.

Переговоры между Украиной, США и РФ

Напомним, 21 февраля Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы президент рассказал ему о подготовке к четвертому раунду переговоров, а также о возможных изменениях позиций сторон.

Зеленский также рассказал Рютте, что следующие переговоры снова планируются в Женеве и ожидаются в течение ближайших 10 дней.

До этого в течение 17-18 февраля в Женеве (Швейцария) состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

По данным Axios, политическая часть переговоров зашла в тупик из-за позиций, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский. Что именно он говорил, остается неизвестным, но страна-агрессор по-прежнему требует вывода ВСУ с Донбасса.

В то же время CNN писало, что результат был у военной группы переговорщиков. В частности, удалось достичь "значительного прогресса" относительно того, как будет работать прекращение огня.

Ранее президент Украины заявил, что в случае прекращения огня мониторингом в первую очередь будут заниматься США. Также он подтвердил, что в вопросе Донбасса согласия не достигнуто.

