Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах флага США: в Дании возмущены

Воскресенье 04 января 2026 14:35
Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах флага США: в Дании возмущены Фото: Стивен Миллер и Кэти Миллер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Жена советника президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия закрашен в цвета американского флага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кэти Миллер.

Под картой жена советника Трампа оставила лаконичную подпись: "Скоро".

Американское издание The Daily Beast отмечает, что вполне вероятно, так Миллер отреагировала на новость о том, что армия США провела успешную операцию по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Публикацию Миллер раскритиковал посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен.

"Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания - мы являемся близкими союзниками и должны продолжать работать вместе как таковые. Безопасность США - это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и США работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике. И да, мы ожидаем полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания", - написал он в соцсети Х.

Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в конце своего первого срока пытался приобрести Гренландию, но Дания отказала, как и 80 лет назад.

Вернувшись в Белый дом в 2025 году, он снова заявил, что США должны установить контроль над островом ради безопасности.

В то же время мы писали, что премьер Дании Метте Фредериксен в августе 2025 года обвинила окружение Трампа в попытках вмешательства в политические процессы Гренландии.

В октябре она отметила, что президент США вроде бы охладел к этой теме, но может вернуться к ней снова.

К тому же Дания уже усилила оборону острова после новых посягательств Трампа.

В декабре Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии.

