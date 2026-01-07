ua en ru
Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий

Среда 07 января 2026 12:26
Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп и его команда обсуждают ряд вариантов для приобретения Гренландии. Не исключается сценарий использования американских вооруженных сил.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По ее словам, Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это жизненно важно для сдерживания противников в Арктическом регионе.

"Президент и его команда обсуждают различные варианты достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование американских вооруженных сил всегда остается одним из инструментов в распоряжении Главнокомандующего", - подчеркнула Ливитт.

Посягательство Трампа на Гренландию

Перед тем в своих заявлениях заместитель руководителя аппарата Трампа Стивен Миллер нацелился на приобретение Гренландии, территории союзника НАТО Дании.

Он заявил, что США имеют право на Гренландию, и не исключил использование американской военной силы для ее захвата.

Сам Трамп неоднократно публично подчеркивал стратегическую важность Гренландии для Соединенных Штатов.

"Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно... Она окружена российскими и китайскими кораблями", - заявил он.

Как уточнил представитель Белого дома, в Овальном кабинете продолжаются активные обсуждения возможных механизмов получения контроля над Гренландией, при этом рассматривается несколько альтернативных подходов.

На фоне этих заявлений премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерегла, если США нападут на Гренландию, это будет означать конец НАТО.

Также Дания призвала Дональда Трампа прекратить "угрозы" в отношении Гренландии. США, заявили в Копенгагене, не имеют права аннексировать ни одну из стран Датского королевства.

Соединенные Штаты Америки Вашингтон Дональд Трамп Гренландия
