В "Резерв+" появилась важная функция: фото теперь будет подтягиваться автоматически

В приложении "Резерв+" появилась новая функция - теперь в электронном документе (Резерв ID) автоматически будет отображаться фото владельца. Для этого пользователям нужно обновить приложение до последней версии и обновить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В Минобороны отмечают, что добавление фото сделает процесс проверки документов быстрее и удобнее.

"Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех", - говорится в сообщении ведомства.

Что нужно знать пользователям

Минобороны отмечает, что фото будет подтягиваться только у пользователей с биометрическим паспортом. Кроме того, Резерв ID без фото остается полноценным юридическим документом.

Из-за высокой нагрузки в первые дни фото может появляться с задержкой. Если этого не произошло в течение нескольких дней, пользователям рекомендуют воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.