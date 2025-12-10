ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В "Резерв+" появилась важная функция: фото теперь будет подтягиваться автоматически

Среда 10 декабря 2025 13:02
UA EN RU
В "Резерв+" появилась важная функция: фото теперь будет подтягиваться автоматически Фото: В "Резерв+" появится фото в электронном документе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Резерв+" появилась новая функция - теперь в электронном документе (Резерв ID) автоматически будет отображаться фото владельца. Для этого пользователям нужно обновить приложение до последней версии и обновить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны отмечают, что добавление фото сделает процесс проверки документов быстрее и удобнее.

"Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех", - говорится в сообщении ведомства.

Что нужно знать пользователям

Минобороны отмечает, что фото будет подтягиваться только у пользователей с биометрическим паспортом. Кроме того, Резерв ID без фото остается полноценным юридическим документом.

Из-за высокой нагрузки в первые дни фото может появляться с задержкой. Если этого не произошло в течение нескольких дней, пользователям рекомендуют воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в приложении "Резерв+" обновили функционал, который касается уплаты штрафов за нарушение воинского учета. Теперь пользователи могут загружать подписанные заявления, получать и просматривать новые постановления, видеть причины их отмены, а также просматривать дополнительные данные из реестра.

Также мы писали, что в Украине планируют расширить функционал приложения "Резерв+" - с 2026 года там можно будет получать уведомления о повестках, штрафах и ходе админдел, если пользователь включит соответствующую опцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Документы Воинский учет
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте