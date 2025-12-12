ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Что теперь будет с бумажными военно-учетными документами: объяснение Минобороны

Пятница 12 декабря 2025 12:41
UA EN RU
Что теперь будет с бумажными военно-учетными документами: объяснение Минобороны Фото: в Минобороны объяснили, что теперь будет с бумажными военно-учетными документами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Военно-учетный документ в приложении "Резерв+" отныне является основным. Однако бумажный остается в силе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков рассказал в эфире телемарафона.

"После принятия решения Кабмина основной формой военно-учетного документа становится электронная форма. Вместе с тем, бумажные, те, которые выданы ранее, никуда не исчезают, они остаются в силе", - сказал Романюков.

Он пояснил, что если человеку удобнее использовать бумажный документ, который уже есть в наличии, то он может продолжать его использовать. Но все новые документы уже будут выдаваться в электронном виде.

Документ можно сгенерировать у себя в приложении "Резерв+", буквально одним нажатием на экран. Если, например, нет приложения, то документ можно так же сгенерировать через портал "Дія".

Также можно прийти, как и раньше, в ТЦК, и там его просто распечатают через реестр военнообязанных.

"Электронный документ сгенерирован через реестр военнообязанных. Но вместе с тем, для удобства пользования тех, кто, например, не хочет в телефоне иметь приложение "Резерв+", мы оставили вариант распечатать эту электронную версию документа. Распечатать ее можно разными способами. Поэтому мы, как бы, учли все возможные сценарии", - добавил Романюков.

Как отметил представитель Минобороны, главное, что теперь этот документ нельзя подделать или потерять, потому что он всегда есть в реестре и генерируется с помощью тех данных, которые есть о гражданине в реестре "Оберіг".

Военный билет в "Резерв+" сделали основным

Напомним, на днях Кабмин обновил порядок оформления военно-учетных документов. Отныне документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.

Для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.

Ранее "Резерв+" выступал альтернативой бумажным документам, но не их заменой. Электронный военно-учетный документ был приравнен по силе к бумажному.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Призыв в армию Мобилизация в Украине
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений