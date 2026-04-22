ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Фицо изменил планы насчет парада Путина во время поездки в Москву

23:02 22.04.2026 Ср
2 мин
Что именно собирается посетить словацкий премьер?
aimg Валерий Ульяненко
Фицо изменил планы насчет парада Путина во время поездки в Москву Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Словацкий премьер Роберт Фицо отказался от участия в параде 9 мая, но все же собирается лететь в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Читайте также: Каллас упрекнула Фицо за участие в параде в Москве: Как ты можешь стоять бок о бок с Путиным?

Отмечается, что премьер Словакии планирует пересмотреть свой визит в Москву 9 мая и не будет участвовать в военном параде.

Вместо этого он сосредоточится на мемориальных мероприятиях и планирует возложить цветы на могилу Неизвестного Солдата.

Перед этим Фицо совершит поездку в Мюнхен, где посетит концлагерь Дахау.

Ранее Таллинн ответил отказом на запрос Фицо об использовании воздушного пространства Эстонии для перелета в Москву на парад 9 мая.

Глава эстонского МИД отметил, что позиция страны остается такой же, как и в прошлом году, поэтому власти не будут давать разрешений на использование своего неба для путешествий в страну-агрессор.

Перед этим премьер Словакии получил отказ от Литвы и Латвии, которые запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Тогда Фицо заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса.

Кроме того, запрос от Словакии о разрешении на пролет самолета Фицо в Россию получила и Польша. Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что запрос сейчас находится на рассмотрении.

Отметим, практика ограничений для иностранных политиков, которые планировали визиты в РФ, применялась и ранее. В частности, в мае 2025 года Эстония уже блокировала VIP-рейсы в Москву во время подготовки страны-агрессора к параду 9 мая.

Аналогичные меры принимали и другие государства Балтии - Латвия и Литва, которые не позволили пролет самолета сербского президента Александра Вучича через свое авиапространство во время его поездки в российскую столицу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Роберт Фицо
Новости
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Аналитика
